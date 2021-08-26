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26.08.2021 18:21
Рубрика: Общество

РПЦ передала помощь пострадавшим от пожаров в Якутии

Текст: Елена Яковлева

Медикаменты и продуктовые наборы переданы сегодня жителям пострадавшего от лесных пожаров села Бясь-Кюель Русской православной церковью. Их передал руководитель социального отдела Якутской епархии иерей Корнилий Рахманин.

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На продуктовую помощь пострадавшим деньги перечислил Синодальный отдел по благотворительности: 700 тысяч рублей были выделены из денег, собранных на сайте "Антивирус Милосердия".

Священник, передавший помощь, освятил участки под строительство нового жилья для погорельцев. Промедлений со строительством быть не должно, в село уже доставлены материалы для строительства домов.

- Медлить нельзя. В Якутии холодает заметно раньше, чем в среднем на территории России, поэтому каждый день на счету, - сказал, освящая место строительства и общаясь со строителями, иерей Корнилий Рахманин. - Беда объединила людей. Конечно, лучше бы, чтобы этой трагедии не было. Но люди не падают духом. Они благодарны всем за поддержку, начиная от доброго слова и молитвы и заканчивая конкретной помощью.

Напомним, что в селе Село Бясь-Кюель Горного района Якутии от лесных пожаров 7 августа жилья лишились 178 человек, в том числе 53 ребенка. 12 августа в пункт временного размещения, где находились эвакуированные пострадавшие, архиепископ Якутский и Ленский Роман передал жителям продукты первой необходимости и свежие фрукты.

Продуктовую помощь погорельцам передавали и волонтеры православной службы помощи "Милосердие 14", ведущей сбор денежных средств, вещей и предметов первой необходимости для пострадавших от лесных пожаров. Помощь для погорельцев принимают на территории Спасского мужского монастыря.

В Синодальном отделе по благотворительности также работает оперативный штаб по мониторингу ситуации в Якутии, который находится на постоянной связи с Якутской епархией.

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