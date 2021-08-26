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Рубрика: Власть

В Хабаровске гостям форума «Армия-2021» покажут танковый вальс

Текст: Анна Бондаренко

В городах Дальнего Востока открылись площадки Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Главная, по традиции, на находится в Хабаровске на аэродроме Центральный.

"Помимо более 100 образцов техники статического показа посетителям форума продемонстрируют возможности порядка 30 образцов военной техники, подразделений Минобороны, Росгвардии и МЧС. Особенно интересным и зрелищными станут демонстрационные розыгрыши эпизодов строительства участка Байкало-Амурской магистрали, проведение специальной обработки участка местности и техники подразделениями радиационной, химической и биологической защиты", - сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Фото: Минобороны РФ
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Посетители увидят как минные поля разминирует специальная боевая машина, а отдельное взрывное устройство - робот, как заряжают оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" и "танцуют" танки - "танковый вальс" исполнят танкисты учебного центра ВВО.

В рамках научно-деловой программы под девизом "2021 год - год науки и технологий" состоятся мероприятия по применению робототехнических комплексов и искусственного интеллекта.

В зоне ответственности Тихоокеанского флота откроется 17 площадок, почти в два раза больше, чем в прошлом году. Количество новых населенных пунктов, участвующих в форуме, также выросло в три раза, рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.

Во Владивостоке площадки открыты на Корабельной набережной, знаменитой Ворошиловской батарее, аэродроме Центральная-Угловая. Научно-деловая программа с проведением круглых столов и различных конференций пройдет в Доме офицеров ТОФ и Дальневосточном федеральном университете.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Впервые принимает участие в форуме Магадан. На Камчатке кроме двух площадок в Петропавловске-Камчатском новые точки форума открылись в городе Вилючинск и поселке Усть-Большерецк.

В этом году к "Армии-2021" присоединился Чукотский автономный округ. Здесь площадки заработали в городах Анадырь и Певек и на мысе Шмидта.

На демонстрационных площадках выставлено для посетителей 154 единицы вооружения, военной и специальной техники, в том числе новейшие подводные лодки, корабли и катера, зенитные ракетные и береговые комплексы, самолеты и беспилотные летательные аппараты, бронетехника и артиллерийские системы. Представлены на форуме корабль противоминной обороны "Яков Баляев", новейшие водолазные и гидрографические катера, противодиверсионный катер проекта "Грачонок".

Организованы экскурсии на корабли и суда, показ работы водолазов и телеуправляемого аппарата "Марлин", образцов вооружения и снаряжения боевых пловцов.

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