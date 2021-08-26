В Хабаровском крае снизят тарифы на электричество для предприятий

Для предпринимателей и организаций в нескольких районах Хабаровского края снизят тарифы на электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее власти края обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой распространить выравнивающие энерготарифы на районы, не связанные с единой энергосистемой. Предложение одобрили, и в федеральный закон "Об электроэнергетике" были внесены поправки. Тарифы на электроэнергию смогут довести до базовых уровней с 1 января 2022 года, при этом среднероссийский базовый тариф в будущем году должен составить приблизительно шесть рублей за кВтч.

- Снижение тарифа коснется 360 компаний малого и среднего бизнеса и более 200 учреждений бюджетной сферы. Это Николаевский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский, Ульчский, Комсомольский, Вяземский, Хабаровский, Ванинский, Верхнебуреинский, Нанайский районы, районы имени Полины Осипенко и имени Лазо. Все территории, где электричество подается по децентрализованной схеме. В среднем тариф упадет в пять раз, а в некоторых населенных пунктах - в пятнадцать! - рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Снижение тарифов на электричество скажется на итоговой стоимости товаров и услуг предпринимателей. Это также позволить уменьшить расходы края на содержание бюджетных учреждений.

Кроме того, в регионе снизили на 10 процентов предельный тариф на тепловую энергию для жителей районов, не относящихся к Крайнему Северу, но при этом не имеющих централизованного обеспечения теплом и горячей водой. Им приходится платить за тепло больше, чем потребителям ДГК. В августе 2021 года платежи уже снизили для 140 тысяч человек, а с началом отопительного сезона они уменьшатся для 300 тысяч местных жителей.