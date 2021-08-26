В Якутии потушили крупный пожар площадью 250 тысяч га

Крупный пожар площадью 250 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии. Как сообщается в Telegram-канале оперштаба республики, огонь бушевал на территории трех районов - Горного, Намского и Кобяйского.

"Теперь на территории Горного улуса нет действующих природных пожаров", - говорится в сообщении.

Сегодня огнем в Якутии охвачено почти 740 тысяч гектаров - действует 55 пожаров.

Глава региона Айсен Николаев поставил задачу активно ликвидировать оставшиеся пожары в течение последующих двух дней.

- Нам нужно быстрее возвращаться к нормальной жизни. Задач у нас очень много, начиная от подготовки к отопительному сезону, новому учебному году. Потому в эти дни нужно максимально усилить работу по ликвидации пожаров, - сказал Айсен Николаев.