Жители Бурятии забили тревогу из-за загрязнения на руднике

Жители Баунтовского района Республики Бурятия потребовали, чтоб независимые экологи разобрались с причинами появления химического загрязнения лесного массива на территории вблизи уранового рудника АО "Хиагда". К проблеме подключилась уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Жамбалова, обратившаяся в прокуратуру с просьбой помочь в решении вопроса.

"В распоряжении местных журналистов оказалось видео с места событий, примерно на полпути по трассе "Романовка-Багдарин". На кадрах запечатлена большая промышленная площадка из светлого гравия и камня на которой, по всей видимости, и произошел разлив, предположительно токсичных отходов. Далее, приблизительно на 100 метров в глубину тайги, протянулась резко контрастирующая с прилегающей зеленой растительностью "выжженная" черно-белая полоса леса", - сообщается на сайте уполномоченного.

Местные жители считают, что причиной ЧП могла стать серная кислота, используемая при выщелачивании.

На "Хиагде" уже заявили, что не причастны к ситуации, поскольку во время работы применяют замкнутый цикл использования технологической жидкости. Однако в районе действуют больше 200 предприятий и с токсичными веществами работают многие из них.