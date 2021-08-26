Развитие прорывных направлений в реальном секторе невозможно без научной поддержки. В освоении новых технологий и материалов ПАО "Русполимет" помогает тесное сотрудничество с ведущими российскими вузами и отраслевыми научно-исследовательскими институтами. О работе с нижегородскими учеными и о том, как не остаться за бортом истории, в интервью "РГ" рассказал директор центра научно-технического и инновационного развития предприятия, доктор технических наук, профессор Анатолий Рябцев.

"Русполимет" первым в России запустил промышленное производство металлических порошков и гранул, а также изделий из них. Фото: ПАО "Русполимет"

Анатолий Данилович, расскажите об инвестиционной программе "Русполимета" за последние пять лет. Отправной точкой считаем 150-летие завода. Какие направления развития стали главными?

Анатолий Рябцев: Несмотря на пандемию и ее экономические последствия, нам удалось не только сохранить все, что было сделано, но и приумножить. Мы практически завершили внедрение на предприятии специальной электрометаллургии - за последние 5 лет введены еще две печи электрошлакового переплава и две печи вакуумно-дугового переплава. В этом году строится вакуумно-индукционная печь. Таким образом расширяются наши возможности в спецэлектрометаллургии. В частности - в производстве жаропрочных сталей и сплавов ответственного назначения.

Продолжаем расширять сортамент выпускаемой продукции. В этом году запускаем прокатный стан 350/250, который позволит из жаропрочных, нержавеющих и титановых сталей и сплавов изготавливать прутки и катанку малого диаметра. Следующий этап проекта - производство проволоки диаметром до 0,8 мм.

Что касается судьбоносных для нашего предприятия проектов, которые были реализованы за 5 лет, - это, прежде всего, так называемый титановый проект с нашим дочерним "Заводом вакуумной металлургии". Построено небольшое, с мощностью до 2 тысяч тонн слитков в год, но уникальное по набору оборудования производство. В его составе - отечественная электронно-лучевая печь, современная вакуумно-дуговая, а также единственная в мире установка электронно-лучевого оплавления и сварки, разработанная при поддержке Фонда развития промышленности. Комплекс позволяет выпускать титан и его сплавы высочайшего качества практически по всем известным технологическим схемам.

Анатолий Рябцев: "Чтобы не остаться за бортом истории, важно не только идти в ногу со временем, но и стараться немного его опережать". Фото: ПАО "Русполимет"

Мы первыми в России запустили промышленное производство металлических порошков и гранул, а также изделий из них. Считаем это только первым этапом, но уже сегодня этот шаг перекрыл технические возможности почти всех предприятий, работающих в данном направлении. У нас есть три установки для производства практически всех видов порошков. Это трехтонная индукционная печь с последующим распылением в азоте, предназначенная для получения порошков из инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих сталей и сплавов. Вакуумно-индукционная печь - для изготовления жаропрочных порошков, которые сегодня широко востребованы в аддитивных технологиях. И третий агрегат - установка центробежного распыления, предназначенная для выпуска титановых порошков. В составе комплекса также имеется оборудование для рассева и дополнительной очистки порошков. Кроме того, создано производство формообразующего инструмента - капсул - для изготовления порошковых деталей методом газостатирования.

До недавнего времени в перечне поставщиков металлических порошков и изделий из них, практически не было ни одного отечественного. Сейчас уже на многих предприятиях используют заготовки из нашего порошкового быстрореза.

Осваиваем еще одно новое для нас направление - аддитивные технологии. На предприятии установлен принтер для прямого выращивания деталей из порошков. Результаты исследований качества изделий, изготовленных из порошков методом газостатирования и прямого выращивания, превосходят нормативные требования. Наряду с сокращением сроков изготовления это свидетельствует о перспективах широкого применения этих изделий в специальном машиностроении.

Достаточно серьезно продвинулись в области проектирования и изготовления газостатов (агрегатов для изготовления изделий из металлических порошков методом горячего изостатического прессования - Прим. ред.). Сами по себе порошки не являются конструкционным материалом, это лишь полупродукт. Для изготовления конечных изделий необходим еще целый ряд агрегатов, одним из которых является газостат. Зарубежные производители такого оборудования - шведы, американцы, бельгийцы - в условиях санкций отказываются поставлять его в Россию. Строительством газостатов занимается наше дочернее предприятие "Дробмаш". Надеюсь, это направление станет одним из ключевых не только для группы "Русполимет", но и всей промышленности страны.

Руководство нашего предприятия уверено, что за порошковой металлургией будущее. Не так давно "Русполимет" посетил глава Минпромторга страны Денис Мантуров, которому мы презентовали наши разработки и новые предложения. Сейчас их рассматривают на серьезном уровне в министерстве.

Учитывая высокотехнологичные направления, которые развивает компания, ведется ли сотрудничество с научно-исследовательскими и учебными заведениями?

Анатолий Рябцев: Большую часть научно-исследовательских работ по текущим задачам выполняем своими силами, у нас на предприятии много высококлассных квалифицированных специалистов. Но для проведения более глубоких исследований мы сотрудничаем с ведущими учебными, а также отраслевыми институтами.

Среди них хотел бы отметить наши нижегородские университеты. В частности, с НГТУ имени Р.Е. Алексеева мы ведем крупный проект по постановлению правительства №218 (о кооперации реального сектора и научных и образовательных организаций - Прим.ред.), в котором "Русполимет" выступает индустриальным партнером. Участвуют также Санкт-Петербургский морской технический университет и другие вузы. Это достаточно сложный, но интересный проект, который позволит нам серьезно продвинуться в сфере проектирования формообразующего инструмента и технологий газостатирования.

Большие компетенции и у ННГУ имени Н. И. Лобачевского. В университете создана хорошая школа под руководством профессора Владимира Николаевича Чувильдеева, который серьезно занимается исследованиями в области порошков и изготовления изделий из них. Сотрудничаем с МИСиС, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, учебными заведениями в Ростове-на-Дону, Таганроге и другими.

Ведем научно-исследовательские работы с Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов, Центральным научно-исследовательским институтом конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина национального исследовательского центра "Курчатовский институт", Всероссийским научно-исследовательским и проектным институтом твердых сплавов и тугоплавких металлов.

У нас есть действующие программы по работе с ведущими отраслевыми институтами, есть новые планы, которые обсуждаем, в том числе по исследованию новых материалов.

К сожалению, многие считают, что в небольшом городе Кулебаки, в Муромских лесах, не могут развиваться высокотехнологичные процессы. Мы доказываем обратное. Кризисы и пандемии приходят и уходят. Чтобы не остаться за бортом истории, важно не только идти в ногу со временем, но и стараться немного его опережать, проводя постоянный научный поиск и исследования. И при этом не забывать постоянно расширять номенклатуру высокотехнологичной, высококачественной, востребованной потребителем продукции.

Вы упомянули совместный с учебными заведениями НИОКР по постановлению правительства №218. Что станет итогом этой работы?

Анатолий Рябцев: Совершенствование технологии изготовления порошков и изделий из них требует научной поддержки. Первая задача, которую мы решаем с коллегами, - это разработка программ для компьютерного моделирования с дальнейшим проектированием формообразующего инструмента - капсул с последующим их заполнением порошком и дегазацией. Проектируем специальные установки. Разрабатываем режимы газостатирования для различных классов порошков - инструментальных, нержавеющих, жаропрочных, титановых. Проводим комплекс исследований получаемых изделий.

В конечном итоге главная задача проекта - получать качественный продукт с гарантированным уровнем свойств. Считаю, что это один из сложных, но важных проектов, в котором участвуют нижегородские ученые при поддержке нашего предприятия.