За последние годы ПАО "Русполимет" и его дочерние предприятия освоили производство новых материалов, в том числе - металлических порошков, применение которых в промышленности требует соответствующей сертификации. Эта работа ведется с крупнейшими отраслевыми материаловедческими центрами страны. Одновременно компания продолжает проходить международные сертификации для развития экспортного потенциала. О сертификации и об использовании современных методов математического моделирования технологических процессов рассказал технический директор "Русполимета" Андрей Сапунов.

"Русполимет" активно осваивает новые технологии и материалы. Для этого требуется соответствующая сертификация. Как ведется работа?

Андрей Сапунов: Во всех проектах разработчики, учитывая ответственное назначение изделий, требуют, чтобы были подтверждены компетенции - пройдена сертификация процессов, от выплавки необходимой марки материала и до всех этапов технологии изготовления продукции. Это касается поставок как традиционной для завода кольцевой продукции, так и новой.

Осенью 2019 года в ООО "Гранком" (дочернее предприятие ПАО "Русполимет" - Прим. ред.) введено в эксплуатацию современное оборудование по производству металлических порошков и гранул, а также изделий их них. Это продукция обладает рядом преимуществ по сравнению с получаемой классическими методами выплавки и деформации. Сейчас ведется работа по сертификации ее применения в отечественном оборудовании для шельфовой добычи углеводородного сырья, элементах насосного оборудования для предприятий "Росатома", "Объединенной судостроительной корпорации" и других. Подобная работа проводится с моторными заводами, входящими в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации", и "Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ").

На согласовании и в разработке находится несколько программ, предполагающих поставку опытных партий новой продукции для исследования и контроля со стороны потенциальных предприятий - заказчиков, с тем, чтобы в случае положительных результатов выйти на серийные поставки.

Андрей Сапунов: "Мы постоянно расширяем горизонты своей деятельности" Фото: ПАО "Русполимет"

Осенью 2019 года было введено и новое титановое производство - "Завод вакуумной металлургии" (дочернее предприятие ПАО "Русполимет" - Прим. ред.), сертификация продукции которого находится в завершающей стадии. В этом направлении также работаем с ФГУП "ВИАМ" - по изделиям для авиации, и ФГУП ЦНИИ КМ "Прометей" - по продукции для судостроения.

По каким еще направлениям ведется сертификация материалов и изделий предприятия?

Андрей Сапунов: Мы постоянно расширяем горизонты своей деятельности. Одно из важнейших отраслей экономики страны - атомное энергетическое машиностроение. Для присутствия в этом секторе промышленности мы в 2019 году получили лицензию на право изготовления специального оборудования для транспортировки ядерного топлива. Это было совершенно новое для нашего предприятия направление, до этого мы изготавливали элементы оборудования атомных станций. За прошедшее время выполнено несколько заказов. Этим занимается наше обособленное подразделение - цех энергетического машиностроения в городе Выкса.

Стоит отметить еще один наш проект, связанный с производством заготовок, используемых впоследствии при изготовлении геологических роторных, телеметрических и измерительных систем для бурения нефтегазовых скважин. В рамках этого проекта на предприятии были изготовлены первые в стране образцы немагнитной стали.

Какие современные программные решения используются на предприятии? Ведется компьютерное моделирование?

Андрей Сапунов: Да. Мы используем все современные методы математического моделирования технологических процессов. Это программный комплекс Thermo-Сalc для моделирования фазового состояния стали и сплавов, система QForm для моделирования ковочных, кузнечных операций, процессов прокатки колец, а также специализированные программы от разработчиков оборудования. Использование этих программных комплексов позволяет избежать ошибок при разработке технологии и ускоряет освоение новой продукции. Также на предприятии плодотворно работает лаборатория статистического анализа. Ориентируясь на результаты обработки массивов статистических данных, технологи могут корректировать процесс, достигая оптимальных параметров.

"Русполимет" активно развивает экспортные поставки. Каковы достижения в сертификации продукции на зарубежных рынках?

Андрей Сапунов: За последние пять лет одним из знаковых достижений стала аттестация требованиям Nadcap -международной программе стандартизации и аккредитации для поставщиков компонентов в аэрокосмической отрасли. Соответствие этим требования считается "входным билетом" для поставок на ведущие двигателестроительные предприятия во всем мире. Получены одобрения по таким процессам как термообработка, неразрушающие методы контроля, деформация (ковка, прокатка). Это подтверждает высокую организации этих процессов на предприятии. "Русполимет" - один из немногих отечественных производителей, соответствующих требованиям Nadcap.

Каковы планы по дальнейшей аккредитации Nadcap?

Андрей Сапунов: Планируем в ближайшее время аттестовать также лабораторный комплекс. В прошлом году на предприятии был создан единый центр контроля и менеджмента качества, объединивший в одном месте центральную заводскую лабораторию, отдел технического контроля и специалистов системы менеджмента качества. Такая консолидация позволила повысить эффективность этой работы. Важно, что произошло и технологическое обновление - лабораторный комплекс был оснащен новейшим современным оборудованием. Сейчас направлена заявка на регистрацию нашей лаборатории в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

Какие задачи ставятся перед технической дирекцией завода на будущее?

Андрей Сапунов: Одна из главных - продолжать развивать компетенции в традиционном для нас производстве колец, дисков и поковок для разных отраслей промышленности, а также в полной мере использовать возможности вновь вводимого оборудования для освоения новых видов материалов и продукции из них, в том числе - для зарубежных заказчиков. Несколько лет назад было открыто представительство предприятия в Дюссельдорфе, это дает свои плоды - появляются новые запросы от европейских потребителей.

Еще одна задача связана с открытием прокатного комплекса. На предприятии ведется монтаж стана продольной прокатки 350/250, который позволит получать из жаропрочных, нержавеющих сталей, титановых сплавов прутки диаметром от 5,5 до 30 мм. Пуск запланирован на конец года. Важно в кратчайшие сроки освоить оборудование и начать поставки высококачественной продукции.