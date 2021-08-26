Минстрой ищет новые механизмы модернизации ЖКХ

Распространить в регионах опыт Нижнего Новгорода в решении вопросов модернизации ЖКХ считает необходимым министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Об этом он рассказал на форуме "Среда для жизни: город и вода".

"Всех волнует износ сетей в наших городах, особенно малых, и мы ищем новые механизмы, которые требуют изменения нормативной базы, - сказал министр. - Особенно здесь я хотел бы сказать о нижегородской агломерации, которая объединила Нижний Новгород и девять муниципальных образований, где уже центральный водоканал занимается вопросами водоснабжения всех прилегающих муниципальных районов. Где недостаточно, вообще говоря, финансовых средств, чтобы финансовый поток был стабильный и решались вопросы стабильного обеспечения водой, канализования".

Этот опыт Минстрой будет распространять, чтобы он был востребован в каждом регионе, отметил глава ведомства.

Важными направлениями работы Файзуллин назвал также создание комфортной городской среды и достраивание проблемных домов, которые есть практически в каждом регионе.