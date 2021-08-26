На чемпионате "Молодые профессионалы" обсудят подготовку студента-исследователя

В Уфе начинаются соревнования студентов и школьников в рамках Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Почти 2 тысячи молодых мастеров из 76 регионов страны покажут, чему научились и "сразятся" в 105 компетенциях - от ветеринарии до ландшафтного дизайна, от физкультуры до робототехники.

Участники - студенты колледжей и вузов в возрасте от 16 до 25 лет и школьники до 16 лет. Кстати, кроме российских ребят к чемпионату удаленно присоединятся конкурсанты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств. Но кроме молодежи на площадках нацфинала будут работать и руководители колледжей, вузов, чиновники и другие эксперты. Запланировано несколько круглых столов и дискуссий.

Одной из важных тем, которую обсудят на чемпионате, станут science skills - исследовательские компетенции - для учащихся вузов.

Как привлечь молодежь в науку? Как повысить престиж профессии научного работника? Участники дискуссии предложат варианты исследовательских компетенций, которые смогли бы в будущем стать основой для соревнований WorldSkills.

- Россия присоединилась к международному движению WorldSkills только в 2012 году. Менее чем за 10 лет мы смогли сделать в этой сфере колоссальный рывок: наши студенты показывают блестящие результаты на мировом уровне, решая прикладные задачи в таких перспективных областях, как информационная безопасность, изготовление прототипов, мобильная робототехника и многих других, - отметил вице-премьер, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко. - Наша цель - чтобы как можно больше талантливых российских студентов и школьников нашли себя в высокотехнологичных и наукоемких отраслях. Именно им - молодым профессионалам - предстоит продвигать российские технологические достижения на мировой арене.

По словам гендиректора АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" Роберта Уразова, движение Ворлдскиллс Россия уже давно вышло за рамки системы профобразования.

- Мы активно внедряем методологию WorldSkills в программы обучения в вузах, ведь профессионалы нужны нам на всех уровнях образования, - подчеркнул Роберт Уразов. - Сегодня для научно-технологического развития нашей стране требуются профессионалы высокого уровня, в том числе и специалисты, занимающиеся научными исследованиями, способные отвечать на большие вызовы. Здесь точно есть то, что можно "переложить" на методологию Ворлдскиллс.

Деловая программа финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) пройдет с 26 по 28 августа в конгресс-холле "Торатау". Спикеры и эксперты обсудят вызовы, с которыми столкнется система профобразования в течение следующих 5-10 лет.

Между тем

В ходе финала WorldSkills Russia впервые будет представлена комплексная площадка профориентации для школьников 5-11-х классов Республики Башкортостан. Это профильные экскурсионные маршруты на основании профессиональных интересов детей. Ребятам будут предложены 4 профильных маршрута: "Креативные профессии и образование", "Производство, инженерия и цифровые технологии", "Сфера услуг", "Строительные технологии". Ученики смогу попробовать "своими руками" и полностью погрузиться в то, что их интересует.