В Перми осуждены коллекторы, издевавшиеся над дочкой должника

В Перми суд признал виновными сотрудников коллекторской организации, которые угрожали должнику и членам его семьи.

Как пояснили в пресс-службе ФССП России по Пермскому краю, добиваться погашения долга коллекторы решили с применением агрессии. Сестре и несовершеннолетнему ребенку должника регулярно поступали анонимные звонки с требованиями возврата просроченной задолженности. При этом переговоры велись в грубой форме, с использованием нецензурной лексики, угроз и оскорблений.

Кроме того, сотрудники коллекторской организации оказывали моральное давление на дочь должника. Девочка-подросток получала в социальной сети сообщения непристойного характера, содержащие ее собственные изображения, обработанные в фотошопе.

Арбитражный суд Пермского края приговорил виновных к штрафу в размере 200 тысяч рублей.