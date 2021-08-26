В Прикамье ликвидировали майнинговую ферму террористов

Сотрудниками УФСБ раскрыто преступление, которое совершил житель Чайковского городского округа Пермского края. Суд признал его виновным в финансировании запрещенной на территории России террористической организации.

Как пояснили в УФСБ России по Пермскому краю, террористы завербовали злоумышленника, когда он отбывал наказание в одной из исправительных колоний пермского края. Мужчина зарегистрировал несколько каналов в сети Telegram и с их помощью собирал денежные средства на нужды незаконных вооруженных формирований, а также призывал осужденных оказывать материальную помощь вдовам боевиков.

После отбытия наказания злоумышленник продолжил финансирование терроризма. С этой целью он приобрел оборудование для криптовалютных операций и с его помощью зарабатывал деньги, которые потом передавал представителям террористической организации.

Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, а остального срока наказания - в колонии общего режима.