В Прикамье мужчина достал мачете на просьбу надеть маску в магазине

В Пермском крае полиция проводит проверку инцидента, который произошел в магазине торговой сети "Пятерочка", сообщает РИА Новости. В торговое помещение вошел мужчина, после того, как продавцы попросили его надеть противобактериальную маску, он достал мачете и принялся им размахивать.

В результате вооруженный мужчина испортил кассовый аппарат, после чего скрылся с места преступления.

Видео инцидента опубликовано в одной из социальных сетей. На нем видно, как мужчина сначала с кем-то разговаривает на кассе, а потом достает похожий на мачете предмет и несколько раз ударяет им кассу.