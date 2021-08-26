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26.08.2021 15:40
Рубрика: Власть

В Самарской области власти поддержат производство лодок на экспорт

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов совершил рабочую поездку в Сызрань. Глава областного минэкономразвития посетил предприятие по производству маломерных судов ООО "Виктори Боатс". Здесь создают высококачественные алюминиевые и комбинированные лодки, популярные не только в нашем регионе, но и по всей стране и даже за ее пределами.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

По словам директора сызранской площадки предприятия Александра Коровкина, в последние три года активно растет спрос на продукцию "Виктори Боатс".

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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- Мы постоянно работаем над качеством наших судов. Кроме того, в связи с пандемией, люди, очевидно, стали по-другому планировать свой отдых. Заметный эффект мы получаем и от работы нашей маркетинговой службы, активно участвуем в международных выставках, где люди оценивают высокий уровень исполнения лодок. Все вместе это дает положительный эффект, - рассказал Александр Коровкин.

В линейке предприятия сегодня семь комбо-лодок, семь алюминиевых лодок и в настоящее время в разработке находится еще пять моделей. Все они разработаны конструкторами компании. Предприятие делает ставку на комфорт: на таких маломерных судах будет удобно и отдыхать семьей, и выезжать на рыбалку.

Сегодня в компании трудится 50 человек. С ростом объемов производства руководство планирует увеличить число рабочих мест на сызранской площадке на 70%. Растут и объемы создаваемой продукции: если в этом году "Виктори Боатс" планирует произвести более 200 лодок, в планах на следующий - уже более 400 предзаказов. Половина от общего объема поставляется на экспорт. Как отмечает Александр Коровкин, в регионе комбо-лодки (так называют лодки с алюминиевым корпусом и стеклопластиковой палубой) больше никто не производит. Это достаточно сложное, новое производство.

Дмитрий Богданов познакомился со всеми этапами создания маломерных судов, а также обсудил с руководством предприятия планы дальнейшего развития.

- Компания Виктори Боатс - один из лидеров региона по производству маломерных судов, которая уже сегодня экспортирует 50% своей продукции. У инвестора серьезные планы и понятно, что без министерства экономического развития, в хорошем смысле, здесь никак не обойтись. Мы подобрали структуру финансирования для развития проекта. С местной администрацией договорились о подборе новой площадки, подбираем площадку для расширения в Самаре. Поговорили и об определенной работе с учебными заведениями Сызрани в части подготовки кадров для компании - это важный вопрос, ведь сегодня во всей стране присутствует дефицит высококвалицированных сотрудников. Поможем предприятию и при помощи механизмов регионального Центра поддержки экспорта. Несмотря на пандемию, спрос на продукцию очень высокий как внутри страны, так и за ее пределами, а значит, этот рынок нужно завоевывать. Очень ценно, что сызранская компания производит свою продукцию "под ключ": от конструирования до создания готового изделия. Это лидерский проект, которому мы готовы оказать необходимое содействие для дальнейшего роста" - рассказал о планах по работе с инвестором Дмитрий Богданов.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
Дмитрий Богданов: Сфера услуг в Самарской области активно восстанавливается

- В связи с активным ростом производства, мы нуждаемся в переоборудовании нашего производства, закупке цифрового оборудования - это большие вложения. При нынешнем увеличении цен на строительство, подорожало и оборудование. На совещании с министром обсудили меры поддержки нашего предприятия при помощи региональных и федеральных программ, - подчеркнул Александр Коровкин.

В Самарской области создана специальная структура для поддержки бизнеса - агентство по привлечению инвестиций, которое работает с инвесторами в режиме "одного окна"

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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