В Удмуртии за безопасность детей в школах отвечают профессиональные охранники

В Удмуртии безопасность детей в школах в этом учебном году будут обеспечивать профессиональные охранники.

В России 40 тысяч школ. И только 20 процентов из них взяты под охрану частными охранными организациями. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Оплачивать охранные услуги родителям больше не придется. В бюджете республики нашли средства. Правда, пока только на первое полугодие и только на школы Ижевска. Но к концу календарного года обещают изыскать средства для всех учебных заведений республики.

Частными структурами в Удмуртии охраняются только крупные школы. "Но право обеспечить детскую безопасность за счет профессионалов при прохождении определенных процедур имеет каждое учебное заведение. Несмотря на все сложности с бюджетом, нам есть где сократить расходы, а все средства перенаправить на безопасность учеников", - заявил глава региона Александр Бречалов.

Договоры могут быть заключены только с лицензированными охранными предприятиями либо подразделениями Росгвардии. И этой профессиональной охраной обеспечат более тысячи учреждений образования, а из бюджета выделят 287 миллионов рублей. По словам министра образования и науки Удмуртии Светланы Болотниковой, сначала это будут только 97 городских школ Ижевска. "Но до конца года вопрос финансирования должен решиться повсеместно", - сказала она. И добавила: "Больше с родителей деньги на эти цели не собирают ни в одной школе".

В регионе есть 40 охранных предприятий, которые имеют право охранять школы. Но, как пояснил старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Удмуртии Иван Чурсин, "лицензированных сотрудников на всех в принципе хватит". По его словам, особая "детская" переподготовка для представителей ЧОПов не предусмотрена законом, но "оружия у них точно не будет".

Больше с родителей деньги на эти цели не собирают ни в одной школе

Сама система организации охраны школ устроена так, что по-прежнему за обеспечение безопасности образовательного учреждения персональную ответственность несет его руководитель. Только директор школы может нанять охрану. А за соблюдение мер безопасности во время занятий отвечают учителя.

Вот цифры. В России 40 тысяч школ. И только 20 процентов из них взяты под охрану частными охранными организациями (ЧОО) или Росгвардией. Остальные охраняются сторожами или вахтерами. Ежемесячная средняя стоимость одного поста ЧОО составляет 134 тысячи рублей, Росгвардии - 300 тысяч рублей. Если в крупных городах-миллионниках эти деньги уже заложены в муниципальные бюджеты, то, например, в сельской школе проще нанять сторожа.

В России все образовательные учреждения делятся на три категории опасности и в зависимости от категории могут по-разному обеспечить свою охрану. Если учащихся и учителей более 500 человек, то это первая категория и охраняться будет по высшему классу.

Остальные - насколько хватит денег, невзирая ни на какие угодно регламенты.Да, есть обязательные требования. Это наличие забора вокруг школы не ниже 1,6 метра, наличие наружного электрического освещения - уличные фонари или мощные лампы. Уровень освещенности на земле должен быть не менее 10 люкс. Должно быть видеонаблюдение и тревожная сигнализация - кнопка - для связи с тревожной группой ЧОО или вневедомственной охраной. Наличие стационарной рамки-металлодетектора приветствуется, но не обязательно. В 77-й ижевской школе профессиональный охранник дежурит уже 14 лет.

- За это время я тоже стал частью учебного процесса, знаю в лицо всех детей и родителей, - с гордостью заявляет Ильдар Самсонов.

Однако останется ли он на этом месте -пока вопрос открытый. Образовательное учреждение будет обязано провести конкурс и выиграет ли его ЧОП, с которым все эти годы сотрудничала школа, неизвестно.

- Пояснений к новой схеме работы мы ждем на днях. Сумма, на которую мы можем рассчитывать, министерством образования тоже еще не названа, - говорит директор школы Галина Митрошина.

Впрочем, посчитать, сколько денег достанется на охрану каждого учебного заведения, не сложно. 287 миллионов рублей разделят между образовательными учреждений по всей республике. Выйдет 284 тысячи на год для одной школы, чуть больше 30 тысяч в месяц.

- Примерно столько же уходило и у нас, - поясняет Галина Митрошина. И сразу же просит не спрашивать, сколько собирали с родителей.

Официально, понятно, никто ничего ни с кого не собирал. А было так: "Сбор денег на охрану - болезненная тема для меня и всех моих коллег, - сетует директор одной из ижевских школ. - Средств у муниципалитета нет, но есть жесткие требования к соблюдению норм безопасности и за любое отступление от них, в том числе за отсутствие поста охраны, нас штрафуют. Можно посадить на вахту бабу Маню. Но чем все это может закончиться, мы уже знаем. Вот и приходилось залезать в карман к родителям. С их согласия, конечно". Может быть, теперь что-то изменится"...

Для Андрея Вахрушева, отца десятилетнего школьника, вопрос, сколько стоит безопасность ребенка, не риторический.

"Сбор денег на охрану - болезненная тема для меня и всех моих коллег", - сетует директор одной из ижевских школ

- За год 600 рублей - это "добровольный" взнос на охрану школы, - поясняет отец десятилетнего ребенка. - Неудобно было не платить, сумма, в общем-то, небольшая. Хотя если сложить все, что приходится тратить на обучение, выходит прилично, так что я не возражаю против возможности снять с себя часть расходов.

Новая схема финансирования должна упростить и работу сотрудников прокуратуры республики. Жалобы на школьные сборы в ведомство поступали регулярно. В 2020 году официально было подтверждено 60 таких фактов, и большая часть касалась как раз родительских взносов на охрану.

Но, судя по заявлениям местных властей, они берутся навести порядок с охраной школ. Так, по данным минобразования республики, за счет выделенных средств до конца года на 993 объектах образования планируется заменить мобильные телефоны на стационарные кнопки экстренного вызова полиции. Установят и рамки металлоискателей, где их нет.

А как у вас?

В школах Пензы повсеместно установлены турникеты, а на подступах к зданиям на входе необходимо приложить к замку электронный ключ, но зачастую оборудование не работает.

- По-прежнему не хватает средств на обеспечение безопасности учеников - к сожалению, это остается формальностью. Главы муниципалитетов по нашему требованию вносят эту строку в план мероприятий, но она не подтверждена финансовым обеспечением, - пояснил врио главы министерства образования Пензенской области Александр Воронков.

В бюджете предусмотрели деньги на безопасность школ только в городе Заречном, который является закрытым и относится к Росатому. В остальных график работ составили, а денег не заложили. Только для школ Пензы на эти цели требуется порядка 70

миллионов рублей, а в целом по региону цифра - еще более внушительная.

А во многих школах системы оповещения неисправны. В свою очередь сотрудники частных охранных организаций работе с этими устройствами не обучены...

В Архангельской области 500 образовательных учреждений, и большая часть из них находится под наблюдением Росгвардии. В 495 учреждениях дошкольного, среднего и дополнительного образования, а также в 39 вузах, которые находятся в зоне действия пунктов централизованной охраны, установлены кнопки тревожной сигнализации. К началу нового учебного года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели в них проверку охранного оборудование и алгоритм действий при возникновении нештатных ситуаций.

В Хабаровском крае все 743 общеобразовательных и дошкольных учреждения имеют кнопки тревожной сигнализации и охрану. 26 из них пользуются услугами лицензированных охранных предприятий. В 93 процентах учреждений есть системы видеонаблюдения, каждая третья школа и детсад имеют системы контроля управления доступом и металлоискатели на входе.

До конца года квалифицированной охраной должны быть обеспечены все оставшиеся учреждения. В планах - внедрять в регионе систему "Умный город", которая предусматривает вход в здания школ только по специальным пластиковым картам с чипами, которые будут только у педагогов и ребят.

В Екатеринбурге сегодня 163 муниципальные школы охраняют частные охранные предприятия. С 2019 года оплата работы ЧОПов осуществляется за счет средств городского бюджета - например, в этом году на охрану школ выделили более 370 миллионов рублей. К слову, всего в Свердловской области свои двери для учащихся откроют 2390 образовательных учреждения, среди которых 1050 школ. А первого сентября на охрану школьников региона дополнительно выйдут четыре тысячи сотрудников полиции и Росгвардии, говорит пресс-секретарь регионального главка МВД Валерия Горелых. Они также проверят соблюдения норм антитеррористической и пожарной безопасности.

А в Волгограде специальных требований по выбору организаций, которые обеспечивают охрану школ, нет. Из городского бюджета оплачиваются только услуги обычного сторожа или вахтера. Если администрация образовательного учреждения хочет воспользоваться защитой специализированной организации, она изыскивает на это средства сама. По факту договариваются с родителями, которые вносят наэто деньги. Выбор ЧОПа тоже становится прерогативой родительских комитетов.

Подготовили Наталья Саванкова, Татьяна Сухановская, Александр Филимоненко, Анна Шиллер, Роман Мерзляков

Комментарий

Юрий Жданов, президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант:

- Считаю, что в идеале школы должны охранять круглосуточно лицензированные проверенные ЧОО с пультами и вооруженными нарядами быстрого реагирования. Сейчас школьный охранник обеспечен только фонариком, ручным металлодетектором, тревожной кнопкой и респиратором. Боевое оружие в школе не нужно, оно может находиться у тревожной группы. Должны быть обязательная установка стационарных металлодетекторов, оснащение видеонаблюдением наружным и внутренним с выводом на централизованный пульт ЧОО или Росгвардии. Преподаватели должны быть снабжены специальными тревожными кнопками-пультами, которые при них должны находиться всегда. Многие регионы идут по этому пути, выделяют сейчас активно средства, планируют до конца года обеспечить таким образом охрану школ. Конечно, в целом безопасность школ напрямую зависит от общей ситуации с безопасностью в стране. Для охраны российских школ Росгвардии не хватит численности сотрудников и финансирования, этим должны заниматься ЧОО. Проблема охраны школ - это еще и борьба с наркотиками, проблемы совращения малолетних, избиение и унижение школьников. В связи с этим ни в коем случае нельзя сокращать сотрудников полиции в службе инспекторов по делам несовершеннолетних. На мой взгляд, необходимо усилить оперативную работу в школах по этому направлению, закрепить не менее одного сотрудника уголовного розыска за несколькими школами. Закон об общих принципах организации местного самоуправления в РФ возложил обеспечение безопасности школ на местную власть. Так как не везде хватает на это средств, нужно найти решение этого вопроса на уровне правительства РФ.