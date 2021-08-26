Вице-премьер открыл дорожную развязку в Ульяновске

Во время своей рабочей поездки в Ульяновск заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин открыл памятник строителям Президентского моста через Волгу и левобережную дорожную развязку этого же мостового перехода.

Президентский мост в Ульяновске был построен в 2009 году, соединив право- и левобережную части города. Длина самого моста превышает 5,8 тыс. метров, мостового перехода - 12,9 тыс. метров. До строительства Керченского моста Президентский считался самым длинным в Европе.

Однако без полноценных дорожных развязок мостовой переход не мог быть задействован в полной мере для транспортных нужд города. Правобережную развязку запустили в 2011 году, теперь очередь дошла до левого берега.

- В прошлом году мы увеличили объем финансирования нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и построили в стране дорог на 8 процентов больше, что дало возможность ускоренно профинансировать и эту развязку, которую жители Заволжского района Ульяновска ждали много лет, - отметил Марат Хуснуллин.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что до конца декабря должен быть принят закон о новой программе расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года.

- Мы планируем внести законопроект на первое рабочее заседание Госдумы, - сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин во вторник предложил запустить новую программу, согласно которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. На эти цели он предложил направить 45 миллиардов рублей.