Вице-премьер открыл дорожную развязку в Ульяновске

Новости

Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории в США для поиска истоков COVID-19 02:30
Россия опустилась на 10 строчку в таблице коэффициентов УЕФА 01:36
"Зенит" окажется в третьей корзине при жеребьевке групповой стадии ЛЧ 01:10
Российские волейболистки проиграли Сербии на ЧЕ 00:57
Исследование подтвердило, что "Спутник V" формирует длительный иммунитет 00:26
В Гидрометцентре пообещали мощное потепление до 32 градусов 00:06
В Испании обрушился трехэтажный жилой дом 25.08.2021
В Днепропетровской области русский язык лишили статуса регионального 25.08.2021
Исследование: Защита после вакцинации "Спутником V" растет постепенно 25.08.2021
Слуцкий назвал поддержавшие отмену лимита на легионеров в РПЛ клубы 25.08.2021
Сергей Кравцов: Вакцинация учителей - добровольная процедура 25.08.2021
Более 100 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 25.08.2021
Закачка газа в подземные хранилища Европы идет опережающими темпами 25.08.2021
Вознаграждение за информацию о сбежавшем из истринского ИВС повысили до 1,5 млн 25.08.2021
Кравцов: Федеральных рекомендаций для учителей по ношению масок нет 25.08.2021
В Вене началась встреча Лаврова и канцлера Австрии Курца 25.08.2021
Посол РФ: Из Афганистана эвакуированы более 360 афганцев с гражданством России 25.08.2021
Путин и премьер Пакистана обсудили возможности межафганского диалога 25.08.2021
Гол Войнова принес победу "Динамо" над ЦСКА в Кубке мэра Москвы по хоккею 25.08.2021
Минздрав советует ограничить использование кондиционеров из-за COVID-19 25.08.2021
В Nord Stream 2 AG прокомментировали решение суда ФРГ по "Северному потоку-2" 25.08.2021
С набережной Петербурга убрали корабль со стриптизершами 25.08.2021
Ушел из жизни заслуженный артист России Лаврентий Сорокин 25.08.2021
На Украине на еврейском кладбище устроили велопарк 25.08.2021
В Болгарии подполковника НСО будут судить за заказное убийство 25.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
26.08.2021 01:30
Рубрика: Экономика

Вице-премьер открыл дорожную развязку в Ульяновске

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Столичный выпуск № 194(8545)
Во время своей рабочей поездки в Ульяновск заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин открыл памятник строителям Президентского моста через Волгу и левобережную дорожную развязку этого же мостового перехода.

Президентский мост в Ульяновске был построен в 2009 году, соединив право- и левобережную части города. Длина самого моста превышает 5,8 тыс. метров, мостового перехода - 12,9 тыс. метров. До строительства Керченского моста Президентский считался самым длинным в Европе.

Фото: iStock
Регионы получили первые кредиты на развитие инфраструктуры

Однако без полноценных дорожных развязок мостовой переход не мог быть задействован в полной мере для транспортных нужд города. Правобережную развязку запустили в 2011 году, теперь очередь дошла до левого берега.

- В прошлом году мы увеличили объем финансирования нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и построили в стране дорог на 8 процентов больше, что дало возможность ускоренно профинансировать и эту развязку, которую жители Заволжского района Ульяновска ждали много лет, - отметил Марат Хуснуллин.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что до конца декабря должен быть принят закон о новой программе расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года.

- Мы планируем внести законопроект на первое рабочее заседание Госдумы, - сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин во вторник предложил запустить новую программу, согласно которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. На эти цели он предложил направить 45 миллиардов рублей.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

Главное сегодня

В ПФР разъяснили порядок единовременной выплаты 10 тысяч рублей
Исследование подтвердило, что "Спутник V" формирует длительный иммунитет
Самолеты Минобороны доставили в Таджикистан и Киргизию эвакуированных из Кабула
Захарова: Консульства РФ в США продолжают выдавать визы в полном объеме
Анализ ДНК задержанного в Тюмени совпал со следами с места убийства девочки
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии