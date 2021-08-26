Несмотря на пандемию, металлургический завод ПАО "Русполимет" и его дочерние предприятия демонстрируют уверенное развитие. В активе компании за последние годы - успешная реализация ряда знаковых для отечественной промышленности проектов, в том числе - создание крупнейшего в стране производства металлических порошков и изделий из них. Это новые серьезные компетенции и рынки сбыта. Заслуженный металлург РФ, председатель совета директоров "Русполимета" Виктор Клочай рассказал о производственных достижениях, металлургии будущего и открывающихся перспективах.

Пять лет назад "Русполимет" отпраздновал 150-летие. И вот новый рубеж - 155 лет. Как за это время изменились технологические возможности завода?

Виктор Клочай: Эти пять лет были достаточно сложными, два из них пришлись на пандемию. Но несмотря на это на заводе произошли качественные изменения. Мы практически завершили дооснащение цеха спецметаллургии - запустили две печи вакуумно-дугового переплава, в этом году построим еще одну вакуумно-индукционную печь. Ввели в работу радиально-ковочное производство. Самое главное - приросли двумя новыми предприятиями, это "Гранком" и "Завод вакуумной металлургии". Мы впервые в России запустили масштабное промышленное производство металлических порошков и гранул, а также титановое производство на основе электронно-лучевого и вакуумно-дугового переделов.

В течение этого времени шел прирост объемов производства, и, с учетом новых предприятий, динамика, на мой взгляд, хорошая. На пандемию пришлись многие работы, связанные с освоением, отработкой технологий в порошковом производстве. Несмотря на эти условия, серьезно продвинулись в изготовлении изделий методом ГИП (горячего изостатического прессования - Прим. ред.) для основных отраслей, сделали первые шаги по отработке 3D-технологий на базе наших порошков.

Последние два года как раз связаны с импортозамещением, которое было поставлено целевой задачей порошкового проекта. Сегодня в части порошковой заготовки из инструментальных сталей и сплавов мы стали одним из основных игроков. Освоен выпуск немагнитных сталей для нефтегазовой отрасли - это тоже импортозамещение, потому что ранее такие материалы поставлялись из Японии и Германии. Очень благодарен коллективу завода за ответственную работу в освоении технологий и производстве новой высококачественной продукции.

Особого внимания заслуживает то, что удалось сделать по разработке газостатов (агрегатов для изготовления изделий из металлических порошков методом ГИП - Прим. ред.). Мы собрали группу хорошо подготовленных специалистов, конструкторов, технологов. Этим занимается "Дробмаш" (предприятие в Выксе Нижегородской области, входит в группу "Русполимет" - Прим. ред.). Сегодня ведется изготовление двух газостатов для самого "Русполимета". Такое оборудование в стране не производилось. Это крайне важное направление, поскольку изменение технологического уклада в ответственном машиностроении связано именно с развитием порошковых технологий - ГИП, 3D-принтеров и сопутствующих направлений.

Безусловно, произошел рост компетенций, рост профессиональный. У нас есть работники, которые защитили по новой тематике кандидатские диссертации, готовятся докторские диссертации. Тесно общаемся с передовыми отраслевыми научно-исследовательскими и учебными учреждениями, которые, я считаю, видят в нас партнера, и мы за это очень благодарны им.

Какова роль предприятия в знаковых отечественных авиастроительных проектах по созданию двигателей ПД-14 и ПД-35?

Виктор Клочай: Традиционно двигателестроители - это наши стратегические потребители. "Русполимет" с самого начала участвует в проекте по созданию нового двигателя ПД-14, в комплектацию которого входят наши кольцевые заготовки. Участвуем и в перспективном проекте ПД-35. Главный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" Александр Александрович Иноземцев периодически проводит совещания, в которых участвуют все производители компонентов, в том числе и мы. Лично я и, думаю, все остальные абсолютно верим в то, что делает Иноземцев и его команда. Мы считаем, что это очень талантливые люди, которые заслуживают самых высоких слов благодарности за то, что смогли не только сохранить компетенции, но и воспитать молодых конструкторов, создать новые продукты.

В последние годы "Русполимет" начал системное внедрение бережливого производства. Каковы результаты этой работы?

Виктор Клочай: Внедрение производственной системы, основанной на принципах непрерывного улучшения и сокращения потерь, на предприятии ведется с конца 2017 года. Проделана большая работа. Нам удалось на 35 процентов сократить технологические циклы, что позволило не только серьезно увеличить объемы производства, но и освоить изготовление очень сложных продуктов.

Ранее сообщалось о создании на предприятии производства высокоточной мехобработки. На какой стадии находится этот проект?

Виктор Клочай: Развитие этого направления мы начали, в том числе, под потребности иностранных партнеров, которые доверили нам выпуск готовых, в финишной обработке, компонентов двигателя. К сожалению, пандемия негативно повлияла на мировое авиастроение, экспорт сократился. Тем не менее, мы продолжили и сегодня практически сформировали на "Русполимете" новые подразделения по высокоточной мехобработке.

Инвестиционные проекты на предприятии реализуются при поддержке правительства. Фото: ПАО "Русполимет"

В связи с этим возникает синергия и с проектом промышленного технопарка на территории "Дробмаша", который создается при поддержке правительства области и Минэкономразвития. Мы очень благодарны за поддержку. Это важный посыл к формированию на "Дробмаше" серьезных технологических возможностей по мехобработке. Ряд высокотехнологичных компаний уже решили разместить свои производства в технопарке. Это разработчики сложного оборудования, например, современных электронно-лучевых печей.

Какие задачи ставятся перед группой "Русполимет" на ближайшую перспективу?

Виктор Клочай: Мы завершаем создание на "Русполимете" технологической цепочки металлургического передела. К концу года запустим прокатный стан для получения продукции из спецсталей и сплавов малого диаметра и уже в следующем выйдем на рынок с новой продукцией.

Масштабная задача на следующую пятилетку - развитие производства изделий методом ГИП. Динамика мирового рынка порошковой металлургии - это крутая экспонента. Считаем, что Россия не может отставать в этом направлении. Технологии порошковой металлургии должны стать доступными, они позволяют значительно снизить расходный коэффициент, заметно улучшить качество и физические свойства изделия. Надеемся, что развитие будет продолжаться, несмотря на все сложности сегодняшнего периода.

Справка:

ПАО "Русполимет" (г. Кулебаки, Нижегородская область) - производитель спецсталей и сплавов, а также широкого спектра изделий из них (кольцевая продукция, поковки, прутки), в том числе с высокоточной мехобработкой, для авиации, судостроения, энергетического и общего машиностроения, нефтяной и газовой промышленности.

"Гранком" (дочернее предприятие ПАО "Русполимет", г. Кулебаки) осенью 2019 года запустил крупнейший в России комплекс по производству металлических порошков и гранул, а также изделий из них. Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности РФ.

"Завод вакуумной металлургии" (дочернее предприятие ПАО "Русполимет", г. Кулебаки) также построен на территории "Русполимета". Специализация - выплавка титана и титановых сплавов. Производственная мощность - до 2000 тонн титановой продукции в год.

ЗАО "Дробмаш" (г. Выкса, Нижегородская область, входит в группу "Русполимет") - разработчик и производитель широкого спектра стационарного и мобильного дробильно-сортировочного оборудования (ДСО) для дорожно-строительной, металлургической, строительной, золотодобывающей и других отраслей промышленности. Это единственное в России и СНГ предприятие, которое выпускает полностью мобильное ДСО.