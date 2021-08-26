Братская ГЭС впервые за четверть века начала холостой сброс воды

Одна из крупнейших ГЭС страны - Братская - по распоряжению Росводресурсов увеличила пропуск воды до 5 200 кубометров в секунду. Причиной стал подъем уровня Братского водохранилища - до отметки максимального заполнения в 402 метра не хватает всего 17 сантиметров.

При этом через гидроагрегаты станция пропускает 4,7 тысяч кубометров воды в секунду, а чтобы обеспечить пропуск еще 500 кубов на ГЭС сегодня утром открыли шандоры - специальные каналы для холостого водосброса.

Последний раз это происходило в 1995 году. Посмотреть на редкое зрелище приехало много братчан.

В Иркутской области второй год наблюдается дождливое лето. Уровень многих притоков Ангары выше обычного, а местами достигает предельных значений. На этой неделе река Иркут в черте Иркутска превысила критическую отметку в 320 сантиметров. Реки Китой, Белая, Ока, Ия по данным регионального ГУ МЧС, поднимались на 40-120 сантиметров. Спасательные службы внимательно следят за прохождением паводка.

Кроме того, из-за небывалого притока в Байкал Иркутская ГЭС - первая в Ангарском каскаде - в июле шесть раз увеличивала объем пропуска, с 2 500 кубометров в начале месяца до 3 300 в его конце. Сейчас ее пропуск составляет 3 000 кубометров в секунду.

Все это привело к быстрому заполнению Братского водохранилища.