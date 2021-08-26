Глава МВД наградил таймырских полицейских за спасение туристов

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников транспортной полиции, которые спасли группу туристов в Туруханском районе Красноярского края. Об этом сообщил портал МВД-медиа со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По данным ведомства, 10 туристов отправились на водную экскурсию на плато Путорана, но в пути у них сломался лодочный мотор. Люди двое суток провели в безлюдной местности без связи, палаток, с минимальным запасом продуктов.

По счастливому стечению обстоятельств в это время сотрудники Таймырского ЛО МВД России на служебном катере патрулировали акваторию Енисея в том районе.

- Когда мы увидели полицейский катер, мы решили, что происходит чудо, - приводятся в сообщении слова участницы путешествия Василисы Орестовой. - Мы восхищены сотрудниками полиции. Перед ними стояли совсем другие задачи, но увидев, что мы в опасности, они решили спасти нас. При этом полицейские вели себя решительно, профессионально и деликатно.

Полицейские забрали группу с берега на патрульное судно - к этому времени на Енисее началось сильное волнение, и лодку, на которой переправляли туристов, стало захлестывать водой. Едва люди перебрались в катер, лодка затонула. По словам потерпевших, все произошло как в фильме за считанные секунды. Несмотря на ночь, шторм, предельную загрузку катера, сотрудники полиции благополучно доставили группу в Игарку и разместили в общежитии. Медицинская помощь не понадобилась никому из экскурсантов.

За грамотные и решительные действия в экстремальной обстановке, мужество и отвагу майор полиции Инна Думлер, капитан полиции Антон Шваб, прапорщик полиции Владимир Корякин и старший сержант внутренней службы Роман Верховецкий удостоены медалей МВД России "За смелость во имя спасения".