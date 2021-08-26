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26.08.2021 13:42
Рубрика: Власть

Губернатор Красноярского края пообещал школе Эвенкии скоростной интернет

Губернатор Красноярского края в ходе рабочей поездки в Эвенкию проинспектировал готовность средней школы Туры к началу учебного года. Александр Усс осмотрел помещения учебного заведения и ознакомился с оснащением образовательного центра "Точка роста", который откроется на базе школы, рассказала сегодня пресс-служба правительства региона.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Учебные классы, библиотека, столовая, медпункт, кабинеты "Точки роста" - все помещения школы готовы уже через несколько дней принять учащихся. Директор школы Елена Ринчинова рассказала главе края, что ученики постоянно участвуют в олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях, показывают стабильные результаты успеваемости.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Особое внимание Александр Усс уделил новому образовательному центру "Точка роста". Он создан в рамках национального проекта "Образование" и имеет естественно-научную и технологическую направленность. Помещения центра оснащены мебелью и современным оборудованием для обучения и опытов. Школьники смогут использовать в работе цифровые лаборатории и демонстрационное оборудование по химии, физике, биологии, а также наборы по робототехнике и мехатроники.

Руководитель учебного заведения обозначила главе региона проблему с доступом во всемирную сеть - отсутствие безлимитного и высокоскоростного интернета создает трудности в обучении и лишает школьников возможности полноценно участвовать в краевых и федеральных конкурсах и программах. Александр Усс сообщил, что в следующем году эта задача будет решена.

Цитата

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Начало учебного года уже не за горами. В Красноярском крае в школу пойдут порядка 360 тысяч ребятишек. Мы продолжаем строительство десяти новых школ в регионе, часть из них будет введена в строй уже в этом году, часть - в следующем. Радует, что и здесь, на Севере, школы уже готовы к новому образовательному сезону. Однако есть задачи, связанные со скоростным интернетом. Я считаю, что в следующем бюджетном году эту проблему необходимо закрыть. Потому что при всех сложностях, которые есть с технической точки зрения в поселке, потребность в современных средствах связи у жителей высока, и просьбы педагогов нужно удовлетворить.

Справка

Туринская средняя школа основана в 1927 году (в 2017 году она отметила 90-летний юбилей). В 1981 году построено новое здание для образовательной организации, в 2004 году проведен капитальный ремонт. В школе обучается 470 ребят, работают 37 учителей, семеро из которых - выпускники школы.

В 2007 году школа стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы в рамках реализации национального проекта "Образование".

В 2021 году в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" в 143 школах края созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста".

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