Как новый нацпроект поможет туротрасли Алтайского края

Глава Ростуризма Зарина Догузова представила в Алтайском крае новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", который должен стимулировать развитие отрасли и экономики региона в целом. Благодаря господдержке на реализацию турпроектов и создание сопутствующей инфраструктуры в крае в ближайшие три года планируют привлечь около пятидесяти миллиардов рублей бюджетных и частных инвестиций.

- До 2020 года туризм в Алтайском крае динамично развивался, ежегодно рос турпоток, - напомнил губернатор региона Виктор Томенко. - Но пандемия нанесла серьезный удар: почти в два раза снизился поток туристов, на четверть упали доходы турбизнеса. Сейчас отрасль быстро восстанавливается и по итогам первого полугодия уже вышла на показатели 2019-го. Помогли беспрецедентные меры господдержки, которые были оказаны турбизнесу в этот сложный период. Так что сегодня мы уже думаем о создании новых туробъектов и развитии инфраструктуры. Конечно, большие надежды связываем с нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства".

Зарина Догузова отметила, что национальный проект включает три пакета мер поддержки. Первый направлен на развитие инфраструктуры туризма. Предприятия могут привлечь льготные кредиты на строительство и реконструкцию гостиниц и санаториев. Заявки принимают с 19 августа, и от Алтайского края уже поступили инвестпроекты на общую сумму около тридцати миллиардов рублей.

Второй блок нацелен на системное продвижение турпродукта. Здесь будет работать уже известный инструмент - программа туристического кешбэка. В Ростуризме полагают, что эта мера может удлинить короткий турсезон в Алтайском крае с трех до шести-семи месяцев.

Третий пакет мер должен обеспечить отрасль необходимой нормативной базой и помочь с подготовкой кадров. Уже приняты законы о едином реестре турагентов и о деятельности экскурсоводов (гидов). А сейчас Ростуризм разрабатывает новый закон о туризме, а также готовит почву для вывода из тени гостевых домов.

- Нам надо создать условия для того, чтобы бизнес мог легально работать и туристы были уверены в качестве услуг. Это позволит владельцам даже маленьких сельских домов получать господдержку и участвовать в программе кешбэка, - подчеркнула Зарина Догузова.

До 2024 года по нацпроекту на поддержку туротрасли в стране планируют направить 199 миллиардов рублей. Еще около 600 миллиардов должны привлечь частные инвесторы. "Конечно, этих средств недостаточно, чтобы развивать туризм по всем направлениям, поэтому в первую очередь будем поддерживать хорошо проработанные проекты", - отмечают в Ростуризме.

В Алтайском крае разработали целую серию инвестпроектов в кластере Белокуриха-Горная, особой турзоне "Бирюзовая Катунь", игорной зоне "Сибирская монета" и других локациях. Их емкость только в юго-восточной части края оценивается более чем в пятьдесят миллиардов рублей. Часть проектов уже готова, часть еще прорабатывается - как, например, создание туркластера в Солонешенском районе с археологическим парком Денисовой пещеры.

По словам Виктора Томенко, в 2022 году на развитие туризма в регионе планируют направить около 700 миллионов руб-лей из средств федерального и краевого бюджетов. Будет продолжено развитие дорожной инфраструктуры, усилия направят на продвижение туристического бренда Алтайского края, обучение персонала, проведение маркетинговых и научных исследований.

Прямая речь

Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму:

- Алтайский край - популярное у наших граждан место отдыха и оздоровления федерального значения. Но потенциал у региона намного выше, и мы надеемся, что национальный проект позволит значительно увеличить объем туристических услуг и турпоток на Алтай. Прежде всего будем расширять качественный номерной фонд на федеральном курорте Белокуриха, включая его новые площадки в Белокурихе Горной. Мы надеемся, что с началом реализации нацпроекта и при активной государственной поддержке туризм в Алтайском крае по итогам этого года сможет не только выйти на доковидные показатели 2019-го, но и, возможно, прирастет в объемах услуг на десять-пятнадцать процентов.