Можно ли достроить Крапивинский гидроузел в Кузбассе

В Кузбассе завершился сбор замечаний и предложений к проекту по окончанию строительства Крапивинского гидроузла. Плотину на реке Томи начали возводить в середине 1970-х, но в конце 1980-х стройку заморозили. Теперь в проект, включенный в долгосрочные планы развития региона, намечено инвестировать 45 миллиардов рублей. Но эксперты, обсудив предварительные материалы по оценке воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС), обнаружили множество неувязок.

ГЭС - не главное

- Дело в том, что за основу принят не общий объем водохранилища - 11,7 кубокилометра, а его полезный объем - 9,7. Что, видимо, и позволило отнести Крапивинскую ГЭС к категории малых. В этом случае требования к техническому заданию, проектным решениям и объемам исходной документации гораздо проще, - полагает член регионального штаба Общероссийского народного фронта, модератор тематической площадки "Экология", кандидат биологических наук Андрей Егоров. - Кроме того, решающую роль в принятии решения о строительстве почему-то сыграл такой признак, как целостность плотины - способна она выдержать определенные нагрузки или нет. Хотя ГЭС - далеко не главная составляющая проекта. Изначально ей отводилась вспомогательная роль - энергоснабжение поселков Зеленогорска и Крапивино.

- Согласно схеме перспективного развития электроэнергетики, дефицита энергии в Кузбассе нет: теплоэлектростанции покрывают все потребности, - уточнил начальник областного департамента электроэнергетики, руководитель проектного офиса по достройке гидроузла Андрей Герасимцев. - А доля Крапивинской ГЭС мощностью в 345 мегватт в энергосистеме Кузбасса не превышает восьми процентов. Но пренебрегать ими, наверное, не стоит. Тем более что речь идет о выработке энергии без выбросов в атмосферу. К слову, угольная генерация обходится дороже, чем водная, поэтому сегодня потребителями на рынке востребован ресурс, вырабатываемый крупными ГЭС Восточной Сибири.

И все же комсомольско-молодежную стройку на Томи в прошлом веке развернули главным образом для того, чтобы улучшить водоснабжение и водорегулирование в угольном крае. Было запланировано 98 водоохранных мероприятий в верхнем бьефе гидроузла, чтобы в водохранилище поступала чистая вода. Наметили возвести 42 очистных сооружения. Однако к 1989 году их появилось всего пять, что и послужило главной причиной остановки строительства.

Проект предусматривал полный запрет любых форм хозяйственной деятельности в зоне водосбора. А сегодня в междуречье Чернового Нарыка, Кыргая, Уската и других рек насчитывается более сорока предприятий углепрома, в том числе ведущих добычу открытым способом. Многие находятся в предполагаемой зоне подтопления протяженностью 319 километров и шириной от 45 до 3 500 метров. Так что реки, которые до сих пор числятся в реестре рыбопромысловых объектов Обь-Иртышского бассейна, превращены в сточные коллекторы предприятий. Но количество источников загрязнения, состояние очистных сооружений, как и степень нарушения водосборной площади будущего водохранилища, достоверно неизвестны.

Начальник Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Ушаков сообщил, что за информацией по гидроузлу за последние полтора десятка лет никто не обращался. Возможно, специалисты проектной организации опираются на данные конца 1960-х - начала 1970-х годов. Но за минувшие полвека многое изменилось.

Лесоустроительные работы в зоне будущего водохранилища тоже в последний раз проводили в 1989 году.

- Согласно космоснимкам, предоставленным Кемеровским госуниверситетом, вырубке подлежит около одного миллиона кубометров древесины, в основном мягколиственных пород, - уточнила замначальника областного департамента лесного комплекса Елена Качканова. - В зону подтопления попадают четыре лесничества. В Крапивинском насчитывается около семидесяти пасечников плюс арендаторы участков земель лесного фонда для заготовки древесины. Такие договоры действуют в Беловском и Прокопьевском лесничествах. А в Новокузнецком арендаторы занимаются разведкой и добычей полезных ископаемых.

Кто оплатит ущерб?

Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам безопасности и охраны окружающей среды Андрей Переладов убежден: рано или поздно встанет вопрос о возмещении ущерба Российской Федерации.

- Река Томь - межсубъектовый водный объект, однако среди заказчиков техзадания нет представителей государства, - подчеркнул эксперт. - Практически не отражены в предварительных материалах ОВОС и вопросы влияния водохранилища на климат. Скажем, откуда взялась информация, что выбросы парниковых газов в атмосферу с вводом ГЭС сократятся на миллион тонн в год? А какой объем этих газов будет выброшен во время строительства? Насколько пострадает способность кузбасских лесов поглощать и накапливать углерод?

В свою очередь новокузнецкий краевед и кинодокументалист Вячеслав Кречетов напомнил: в среднем течении Томи, в пятидесяти километрах от нее, есть ледники, наполняющие главную водную артерию Кузбасса влагой в летнее время. С их исчезновением пропадет единственная возможность пропитания для северных оленей, куропаток и других редких видов фауны. Защита водных ресурсов, ради чего, собственно, и создавался заповедник, станет невозможной.

По самым предварительным подсчетам, ущерб одной только среде обитания в ложе водохранилища (лесу, животному миру, не относящемуся к объектам охоты и рыболовства, а также краснокнижным растениям и животным) - минимум 32,5 миллиарда рублей.

- Но в документе, вынесенном на общественные слушания, о сохранении биологического разнообразия нет ни слова, - констатирует эксперт ОНФ, доктор биологических наук Андрей Куприянов. - Возможно, для мелких деревенских водоемов это и неактуально. Но ведь под воду уйдет огромная территория, где есть 38 видов растений и более сорока видов животных, занесенных в Красную книгу. По закону, их нужно не просто указать в документах по ОВОС, но и приложить GPS-оценку локализации. А значит, только на изучение ситуации уйдет года два, после чего предстоит разработать компенсаторные мероприятия. Как известно, Рыбинскому водохранилищу на формирование новой экосистемы потребовалось восемьдесят лет, а негативные последствия строительства Цимлянского водохранилища ощущаются до сих пор. Если отнести Крапивинское водохранилище к категории мелких, то многое может быть недоучтено, а что-то проигнорировано. В результате это приведет к большой экологической беде.

Конфликт интересов

Областные чиновники заверяют: мероприятия по очистке сточных вод выше плотины будут выполнены.

- В случае принятия решения о достройке Крапивинской ГЭС по результатам ОВОС проект будет реализован в соответствии с проектной документацией, которая должна получить положительное заключение государственной экспертизы федерального уровня, - утверждает руководитель проектного офиса Андрей Герасимцев.

Но, по мнению экспертов, следует уже сейчас точно знать, готовы ли добывающие и лесозаготовительные предприятия, которые работают в зоне подтопления, отказаться от своих экономических интересов. Пойдут ли они на то, чтобы, упустив плановую прибыль и выгоду, начать консервацию и ликвидацию производственных объектов весной 2022-го? Андрей Переладов подчеркнул: "Для этого требуется решение органов власти - например, об изъятии земельных участков для государственных нужд. А это тоже влечет за собой вопросы о компенсации".

Общественники составили целый список замечаний и предложений. Первое - продлить сроки обсуждения проекта техзадания (предварительные документы по ОВОС планируется подготовить уже к началу следующего года) и обязательно учесть мнения из сопредельных регионов. Ведь потенциальное воздействие гидроузла на Томскую, Новосибирскую области и Республику Хакасия сейчас вообще не рассматривается. Как нет речи и о расчете ущерба окружающей среде и экономике. Не сделана и поправка на сейсмичность территории, хотя землетрясения силой до четырех баллов в Кузбассе теперь не редкость.

Руководство Верхне-Обского бассейнового управления отметило, что все предполагаемые работы на объекте должны соответствовать Водному кодексу РФ. Необходимо провести сравнительный анализ современной водохозяйственной, экологической ситуации на реке Томь (к слову, на одной из страниц предварительных материалов она почему-то названа Енисеем) и обстановки, представленной в научных исследованиях 1991 года. И, учитывая межрегиональный статус Крапивинской ГЭС, получить согласование всех заинтересованных федеральных и исполнительных органов власти.

В свою очередь Общественный экологический совет при администрации Новокузнецкого муниципального района попросил разработчиков оценить и обосновать компенсации пяти поселкам и нескольким садовым обществам, расположенным в зоне подтопления. Напомнив о санитарно-защитных зонах сибиреязвенного захоронения и кладбищ, которые также могут уйти под воду.

Кстати

В техзадании на разработку материалов ОВОС, по мнению общественности, должны быть прописаны экономически обоснованные альтернативные варианты. Включая создание Среднетомского природного парка с зоной отдыха (он частично уже сформировался в этом районе, популярном у дайверов и туристов). Тем более что рассматривать альтернативные варианты обязывают новые требования к ОВОС, которые вступят в силу в сентябре этого года. Законодатели исходили из принципа презумпции потенциальной экологической опасности - необходимости предотвращения возможных негативных воздействий на окружающую среду, социальных, экономических и других последствий планируемой деятельности. К слову, во время экспертизы проекта 1999 года изучались разные варианты развития событий. В итоге специалисты вынесли вердикт: гидроузел на Томи строить нельзя.