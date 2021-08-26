На Алтае видеоблогера поймали на незаконной ловле хариуса

В Республике Алтай возбудили уголовное дело о незаконной добыче биоресурсов в заповеднике в отношении популярного видеоблогера.

На своем YouTube-канале молодой человек рассказывает подписчикам о том, как он незаконно проникает на особо охраняемую природную территорию, ловит "краснокнижного" хариуса и разводит костры в заповеднике. Оригинальный контент видеоблогера заинтересовал и сотрудников Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры.

В ходе проверки информация о том, что блогер произвел незаконный вылов 8 особей рыбы породы "Хариус" на территории Алтайского государственного природного биосферного заповедника в долине реки "Кыга", полностью подтвердилась.

Как оказалось, мужчину задерживают за незаконную рыбалку на территории заповедника уже не первый раз.

В отношении блогера уже возбуждались дела об административных правонарушениях с назначением наказаний в виде штрафа в размере 3000 и 5000 рублей. Теперь ему грозит уголовная ответственность.