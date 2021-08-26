На "Технопроме" обсудили госпрограмму научно-технологического развития РФ

На площадке VIII международного форума "Технопром-2021", который проходит в "Новосибирск Экспоцентр", губернатор Андрей Травников провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Наука".

Его участники обсудили проект новой государственной программы в области научно-технологического развития страны. Как отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, эта программа - самый важный и универсальный инструмент государственной политики, которым владеет профильное министерство и каждый из регионов. Программа касается как регионов, так и всех участников научного процесса - вплоть до каждого студента и аспиранта.

- Новосибирская область - это модельный регион, здесь большая потребность в молодых кадрах, поэтому как в Новосибирской области, так и в целом в сфере российской науки надо системно решить вопрос с жильем для молодых ученых. Это одна из главных социальных гарантий, которая позволяет привлечь и закрепить молодые кадры на местах, - сказал министр, выступая на заседании комиссии Госсовета РФ.

- Если раньше усилия, ресурсы по различным направлениям исследований и разработок были "разбросаны" по разным отраслевым программам, то сегодня они сконцентрированы в одну - это позволит ускорить исследования и внедрение разработок наших ученых, - в свою очередь прокомментировал Андрей Травников.

Губернатор поблагодарил Министерство науки и высшего образования РФ и Аппарат правительства России за решение провести обсуждение госпрограммы на площадке новосибирского форума "Технопром".

Участники заседания отметили, что национальный научно-технологический комплекс страны имеет значительные заделы, а также обладает набором неразрешенных проблем, которые препятствуют долгосрочному устойчивому развитию страны и ее присутствию в числе ведущих стран - глобальных научно-технологических лидеров.

Перед Министерством науки и высшего образования РФ поставлена задача - до 1 октября этого года внести все предложения и составить окончательную редакцию программы.

- Решения, которые сегодня принимаются, - судьбоносные для всей российской науки, - подчеркнул губернатор Андрей Травников.

По итогам заседания комиссия рекомендовала Минобрнауки РФ при доработке проекта программы учесть поступившие предложения членов комиссии.

Справка "РГ"

Разработка новой госпрограммы научно-технологического развития РФ ведется согласно перечню поручений президента страны по итогам заседания Совета по науке и образованию, прошедшего 18 апреля текущего года.

VIII Международный форум технологического развития "Технопром-2021" проходит под знаком Года науки и технологий. 27 августа - заключительный день его работы. С программой можно ознакомиться на сайте: форумтехнопром.рф

Телефон горячей линии форума: 8-800-511-35-39.