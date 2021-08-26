На территории Кузбасса ввели режим "черного неба"

Власти Кузбасса объявили предупреждение в связи с неблагоприятными метеоусловиями на четырех территориях области и рекомендовали промышленным предприятиям временно снизить выброс в атмосферу вредных веществ.

Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, так называемый режим "черного неба" объявляется сегодня с 18.00 по местному времени. Но если в Кемерово он продлится ровно сутки, то в Новокузнецке, Новокузнецком муниципальном районе и Прокопьевске особый режим продлится до 29 августа и окончится также в 18.00.

Власти рекомендуют предприятиям задействовать механизмы по снижению выбросов. Это связано с неблагоприятными метеоусловиями, которые, по прогнозам, будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.