Почему тормозится реконструкция аэровокзального комплекса Барнаула

В феврале 2020 года стало известно о том, что барнаульский аэропорт в ближайшее время ждут перемены. Правительство Алтайского края поддержало инвестиционное предложение компании "Новапорт Холдинг" о создании нового аэровокзального комплекса. Для этого холдинг, ставший совладельцем авиапредприятия "Алтай" в 2007 году, намеревался приобрести дополнительные акции (75 процентов минус одна акция) после проведения эмиссии. Край оставлял за собой блокирующий пакет. Минуло полтора года, а сделка так и не состоялась. Причины выяснял корреспондент "РГ".

Краевые власти надеются, что когда пандемия закончится, акции барнаульского аэропорта снова поднимутся в цене за счет нормализации финансово-хозяйственной деятельности. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Напомним, как выглядели предварительные договоренности. Выступая в феврале прошлого года на заседании регионального правительства, министр транспорта Александр Дементьев (сейчас находится под следствием) и начальник краевого управления имущественных отношений Елена Зинкова (в 2021-м ушла в отставку) сообщили, что общая площадь барнаульского аэровокзала сегодня - 4,5 тысячи квадратных метров. Развитие туризма и других отраслей в крае требует увеличения его пропускной способности в 2,5-3 раза. Региональные власти обращались за кредитом в банки, но получили отказ. Остается единственный вариант: передача объекта частному инвестору. Для этого предполагается выпустить дополнительный пакет акций (352 106 штук), которые по рыночной стоимости (около 700 миллионов рублей) выкупит холдинг.

По инвестиционному соглашению, "Новапорт" обязуется построить новый терминал, стоимость которого составит 2,8 миллиарда рублей. Он будет предназначен для внутренних рейсов. Старый терминал реконструируют под международные воздушные линии. По подсчетам гендиректора ООО "Новапорт Холдинг" Сергея Рудакова, проектирование займет шесть-восемь месяцев, строительство (с учетом необходимых согласований и получения разрешений) - два года. Сергей Рудаков выразил уверенность, что новый терминал будет открыт весной 2023-го.

По словам зампредседателя правительства Алтайского края Александра Климина, сделка не состоялась из-за пандемии.

- Она сильно повлияла на пассажиропоток нашего аэропорта. В 2019 году он составил 530 тысяч человек, в 2020-м - порядка 280 тысяч, - пояснил вице-премьер. - В первые месяцы ковидных ограничений вообще не было нормального авиасообщения. Такая ситуация подтолкнула к проведению оценки стоимости стопроцентного пакета акций авиапредприятия "Алтай". Понятно, что работающее на полную мощность предприятие с пассажиропотоком в полмиллиона человек стоит гораздо дороже, чем с вдвое меньшей загрузкой и непонятными перспективами. Мы решили определить две стоимости: доковидную и на момент проведения оценки.

Изначально исходили и теперь исходим из того, чтобы ориентировать покупателя на доковидный показатель. Когда пандемия закончится, акции аэропорта снова поднимутся в цене за счет нормализации финансово-хозяйственной деятельности. "Новапорт" с понимаем отнесся к нашей позиции.

Действительно, намерения "Новапорта", как отметил в середине августа этого года Сергей Рудаков, остаются в силе. Однако график реконструкции нарушил не только коронавирус. Застопорилось решение ряда юридических вопросов. Это связано с позицией надзорных органов - в частности, ФАС и Западно-Сибирской транс-портной прокуратуры.

Конкурс на определение организации, которая проведет оценку акций авиапредприятия "Алтай" для сделки с холдингом "Новапорт", начался в марте 2021 года. В мае стало известно, что победителем признана московская ГК "Декарт", которой предстояло выполнить работу за 138 тысяч рублей в двадцатидневный срок. Но из-за жалобы ростовской компании - одной из участниц конкурсной процедуры, алтайские антимонопольщики выдали предписание об аннулировании закупки.

- Авиапредприятие не стало оспаривать решение краевого УФАС, хотя гендиректор "Алтая" Виталий Архипенко готов был доказывать в суде законность проведенного конкурса. Логика тут простая: если государственный орган сделал замечания, их надо устранить и провести новый конкурс, - подчеркнул Александр Климин.

Новый конкурс недавно состоялся, и, по оценке регионального правительства, два варианта стоимости акций будут подготовлены в течение одного-двух месяцев. После чего начнется формирование документов для совершения сделки. Затормозить ее может разве что продолжающийся рост на стройматериалы, сырье и комплектующие. Тем не менее в крае бытует мнение, что помешать "Новапорту" могут конкуренты по аэровокзальному бизнесу. Но критики этой версии уверены, что конкурентам интересны аэропорты с пассажиропотоком не менее миллиона человек, а Барнаулу до этого списка пока далеко (к слову, это, пожалуй, главная причина того, что краевой центр перестал интересовать такого авиаперевозчика, как "Аэрофлот"). Стоит также напомнить, что главные аэропорты Западной Сибири (в частности, новосибирский, томский и кемеровский) уже входят в сеть "Новапорта".

Отдельный вопрос - аэропорт в Горно-Алтайске, с открытием которого туристы, которых привлекают красоты Республики Алтай, теперь предпочитают добираться туда напрямую, минуя Барнаул.

- Не вижу здесь какой-то проблемы. Хорошо, что туристы могут добираться к нашим соседям без лишней пересадки. Мы потеряли очень небольшую часть пассажиропотока. Алтайский край - прежде всего огромная агропромышленная территория. После планируемой реконструкции аэровокзального комплекса он будет способен обслуживать два миллиона человек в год, - отметил Александр Климин.

Уже разработано три дизайн-проекта нового аэропортового комплекса, и еще несколько готовится. Одно из пожеланий со стороны краевого правительства - облик алтайского аэропорта не должен повторять своих "собратьев", нужна отличительная особенность.

Справка "РГ"

По данным краевого минтранса, стоимость реконструкции аэропортового комплекса в Барнауле составит более трех миллиардов рублей. Срок реализации проекта - 2023-2024 годы. Реконструкция взлетно-посадочной полосы запланирована на 2025-2030 годы.