Под Новосибирском водитель автокрана погиб при сборе шишек

В городе Бердске Новосибирской области устанавливаются обстоятельства гибели 66-летнего мужчины, скончавшегося от поражения электрическим током. По данным СК по Новосибирской области, он участвовал в сборе еловых шишек.

На промысел отправились трое сибиряков, один из которых находился за рулем крана-автоподъемника, двое других - в люльке. При проведении работ люлька задела высоковольтную линию электропередач. Мужчины, находившиеся в ней, получили травмы и были доставлены в больницу, водитель погиб.

Следователи проводят проверку по данному факту, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.