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26.08.2021 09:18
Рубрика: Происшествия

Пропавшую школьницу в Кузбассе нашли живой

Текст: Наталья Граф

В Кемеровской области нашли 16-летнюю девочку, пропавшую более месяца назад.

При поиске пропавших людей угрозыск использует геолокацию

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение пропавшего подростка установлено, девочка обнаружена в доме родственников ее знакомых, она доставлена к следователю, - сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Школьница пропала еще 15 июля. Она ушла из дома и не отвечала на звонки и сообщения. СК возбудил уголовное дело, ход расследования которого взял под личный контроль Александр Бастрыкин.

Отрабатывались все возможные версии исчезновения подростка. Следователи изучили круг общения пропавшей, опросили всех ее знакомых и установили, где она скрывается.

В настоящее время выясняются причины ухода девочки из семьи.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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