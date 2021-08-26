Пропавшую школьницу в Кузбассе нашли живой

В Кемеровской области нашли 16-летнюю девочку, пропавшую более месяца назад.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение пропавшего подростка установлено, девочка обнаружена в доме родственников ее знакомых, она доставлена к следователю, - сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Школьница пропала еще 15 июля. Она ушла из дома и не отвечала на звонки и сообщения. СК возбудил уголовное дело, ход расследования которого взял под личный контроль Александр Бастрыкин.

Отрабатывались все возможные версии исчезновения подростка. Следователи изучили круг общения пропавшей, опросили всех ее знакомых и установили, где она скрывается.

В настоящее время выясняются причины ухода девочки из семьи.