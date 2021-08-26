"Ростелеком" назвал сибирские деревни с самым высоким интернет-трафиком

"Ростелеком" в Сибири определил десять самых востребованных точек Wi-Fi, построенных по проекту "Устранение цифрового неравенства". В топ населенных пунктов вошли три села Забайкальского края, по два поселения из Омской и Новосибирской областей, а также по одному поселку из Алтайского края, Иркутской области и Красноярского края. За семь месяцев 2021 года их жители скачали более 137 тысяч Гб.

Лидером по трафику стал поселок Ермаки Тулунского района Иркутской области: треть из зарегистрированных пользователей этого населенного пункта выходят в сеть регулярно, не реже одного раза в месяц. На втором месте расположилась деревня Комсомол из Омского района Омской области, на третьем - село Успенка Мошковского района Новосибирской области. В топ-10 по количеству сессий и скачанному трафику также включены села Новоивановка, Среднеаргунск и Капцегайтуй Забайкальского края, деревня Девятериковка Омской области, поселок Детлово Красноярского края, село Соловьевка Новосибирской области и поселок Старая Суртайка Алтайского края.

"Проект по устранению цифрового неравенства по-настоящему изменил жизнь десятков тысяч сибиряков. Это в больших городах мы привыкли к высоким скоростям и круглосуточному доступу в сеть, а жители небольших и тем более отдаленных поселков долго ждали появления точек с бесплатным Wi-Fi. Теперь они получают государственные и муниципальные услуги в онлайн или общаются с друзьями в соцсетях. То, что это удобно, доказывают цифры: в публичной сети теперь зарегистрирован каждый третий житель села Успенка Новосибирской области, а четверть села Капцегайтуй в Забайкалье пользуется бесплатным интернетом регулярно", - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

"Ростелеком" реализует первый этап проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года. Программа предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек. Это около 14 тысяч поселков, сел и деревень по всей стране. Первый этап планируется завершить в этом году. В Сибири программа уже выполнена в Новосибирской и Кемеровской областях, республиках Алтай, Хакасия и Тыва.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"