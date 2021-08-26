В Алтайском крае развернули масштабное обновление объектов культуры

В Алтайском крае на строительство и ремонт объектов культуры по национальному проекту "Культура" и другим федеральным и региональным программам в этом году направят 1,2 миллиарда рублей. Масштабное обновление идет полным ходом. В Завьяловском районе уже открыли после капитального ремонта дом культуры и завершают реконструкцию детской школы искусств. Масштаб проводимых работ оценил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, побывав на днях с рабочей поездкой в Завьялово.

- В этом районе очень хорошие культурные традиции. В завьяловском доме культуры занимается большое число художественных коллективов, два из которых носят звания народных - это академический хор "Перезвоны" и театр "Рампа". А вот материальная база учреждений культуры до недавнего времени оставляла желать лучшего. Зданию ДК больше пятидесяти лет и за это время в нем ни разу не проводили капитальный ремонт. Благодаря национальному проекту "Культура" его не только отремонтировали, но и модернизировали. Здесь появились раздевалки и холл для зрителей, санузлы, отдельный вход для артистов. А ведь еще недавно зрителям приходилось сидеть в зале в верхней одежде, - сообщила главе региона министр культуры края Елена Безрукова.

Режиссер любительского театра "Рампа" Людмила Бокарева уверена, что теперь в ДК будет еще больше зрителей и участников творческих коллективов. Театр здесь организовали в 1968 году, в 1989-м он стал народным и уже более тридцати лет подтверждает это звание. Свыше двадцати лет в ДК работает клуб "Ветеран", его участники занимаются хоровым и сольным пением, художественным чтением и рукоделием. Ветераны с удовольствием выступают на всех районных мероприятиях. "Думаю, что в обновленном доме культуры у нас будет еще больше желающих участвовать в культурной жизни района. Здание стало современным, удобным, уютным, так что хочется здесь заниматься творчеством", - подчеркивает художественный руководитель клуба "Ветеран" Ольга Гладышева.

Глава Завьяловского района Николай Губерт провел экскурсию по обновленному зданию ДК, который является многофункциональным культурным центром. За два года здесь полностью отремонтировали кровлю, фасад, системы водоснабжения, отопления и вентиляции, заменили электропроводку, полы, перекрытия стен и потолков, установили системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, привели в порядок прилегающую территорию. На ремонт здания и приобретение звукового оборудования из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов направили почти шестьдесят миллионов рублей.

Несколько лет назад в Завьяловском ДК обновили концертный зал и установили современный 3D-кинозал, а в ходе нынешнего капитального ремонта модернизировали старую сцену и инженерные системы. "Все новое кинооборудование и современные кресла, которые были установлены ранее, после ремонта возвращены в концертный зал и наши зрители снова могут смотреть кино в хорошем качестве на большом экране", - отметила начальник отдела по культуре и туризму администрации Завьяловского района Евгения Жарова.

Дом культуры в Завьялово - первый в этом году объект культуры, где завершены все ремонтные работы. Всего же в 2021 году в Алтайском крае по нацпроекту будет отремонтировано и реконструировано шесть объектов - три детские школы искусств и три дома культуры в пяти районах: Завьяловском, Романовском, Смоленском, Бийском и Топчихинском. Завьяловскому району повезло больше всех, поскольку участником национального проекта "Культура" здесь стал не только ДК, но и детская школа искусств в райцентре. На проведение капитального ремонта Завьяловской ДШИ из средств федерального и краевого бюджетов выделили 28,5 миллиона рублей.

- Ремонтные работы в здании школы искусств идут полным ходом. Первый этаж практически готов, сейчас завершают ремонт фасада. Строители обещают сдать этот объект в начале осени. В прошлом году по национальному проекту "Культура" Завьяловская ДШИ смогла приобрести новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы на четыре миллиона рублей. Так что теперь завьяловские ребятишки будут заниматься на новых инструментах в обновленном здании школы искусств, - отметила Елена Безрукова.

Прямая речь

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- В этом году в Алтайском крае работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции проводятся более чем на полусотне объектов культуры - как муниципальных, так и краевых. Общий объем финансирования - свыше 1,2 миллиарда рублей. Такого масштабного обновления культурных учреждений в нашей новейшей истории еще не было. Культурно-спортивные центры строят в Шелаболихинском районе и в городе Новоалтайске, в этом году мы планируем их сдать в эксплуатацию. По национальному проекту "Культура" проводится капитальный ремонт зданий домов культуры в Завьяловском, Топчихинском и Бийском районах, а также детских школ искусств в Завьяловском, Романовском, Смоленском районах. Кроме того, Алтайский край участвует в федеральном проекте "Культура малой родины", по которому нашему региону предоставлены объемы финансирования в полтора раза больше, чем в прошлом году. Благодаря этому сегодня на двенадцати объектах культуры мы проводим ремонт, а еще для девятнадцати, расположенных в основном в сельской местности, приобретаем различное оборудование, необходимое для организации полноценной культурной деятельности. Очень приятно видеть первые результаты масштабной работы, а самое главное - положительную реакцию жителей наших городов и сел.

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