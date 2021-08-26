В Красноярском крае полицейский застрелил бродившего у школы медведя

В Ачинском районе Красноярского края участковому пришлось застрелить медведя, который дважды выходил из леса в село.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, накануне в село Белый Яр забрел медведь. На место выехали участковый уполномоченный и охотинспектор. Мужчинам удалось прогнать животное в лес.

Однако спустя несколько часов хищник вновь вернулся к людям. Животное бродило возле школы и совершенно не реагировал на шум. Более того, когда участковый попытался прогнать зверя, медведь побежал на полицейского. Тому ничего не оставалось, как застрелить животное.