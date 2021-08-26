В Новосибирске пешеходный переход к ледовой арене сдадут в этом году

Пешеходный переход от улицы Стартовой к многофункциональной ледовой арене в Новосибирске сдадут уже в этом году. Сейчас здесь работы идут полным ходом.

Как отметили в пресс-центре мэрии, к предстоящему Молодежному чемпионату мира (МЧМ) по хоккею в городе возводится сразу несколько крупных объектов дорожной инфраструктуры. Ход работ проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

В числе основных объектов - станция метро "Спортивная". Глава города отметил, что окончательная ее отделка и сдача намечены на следующий год.

- В этом году планируем запустить станцию в тестовом режиме для проверки электрооборудования и инженерных систем. Сегодня станция уже принимает свои очертания, установлены все эскалаторы - подрядчики отработали четко, поставили их вовремя. Мы уже близки к финишной прямой, однако еще предстоит выполнить большой объем работ, - сказал мэр Анатолий Локоть.

Для того, чтобы жителям и гостям города было удобно дойти до станции "Спортивная", со стороны улицы Стартовой возводится подземно-надземный пешеходный переход. В нем установят четыре лифта для маломобильных граждан.

Специалисты доложили мэру, что монтаж каркаса перехода завершен, сейчас идет его отделка. Объект планируется сдать до конца текущего года.

Пешеходный переход предусматривает выход на дамбу Октябрьского моста - там будут обустроены остановки общественного транспорта.

Анатолий Локоть отметил, что в дальнейшем станция метро "Спортивная" станет крупным логистическим узлом, где будут сходиться маршруты подземного и наземного пассажирского транспорта.

- Очень важно, чтобы этот пересадочный узел был удобен для пассажиров, поэтому будет меняться схема движения общественного транспорта, - сообщил мэр.

Также в рамках подготовки к МЧМ продолжается обустройство развязки на площади им. Профессора Лыщинского, строительство ливневой канализации и очистных сооружений, а также автомобильных дорог к ледовой арене. Срок сдачи объектов - 2022 год.