В Новосибирске пятилетний мальчик выпал из троллейбуса под колесо

В Октябрьском районе Новосибирска троллейбус наехал на пятилетнего мальчика. Как рассказали "РГ" в ГИБДД города, ребенок доставлен в больницу.

Это произошло около 17.20 по местному времени. За рулем троллейбуса, перевозившего пассажиров по маршруту № 8, находился мужчина 1974 года рождения. Он открыл двери троллейбуса и ждал, пока пассажиры зайдут в салон на остановке Коммунстроевская на улице Кирова.

Троллейбус тронулся, однако водитель не заметил маленького пассажира, который еще не успел забраться на ступени. Ребенок выпал через еще не закрытые двери и угодил прямо под переднее правое колесо. На месте происшествия работает экипаж ДПС.