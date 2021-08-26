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Рубрика: Происшествия

В Новосибирске в ДТП с пассажирским микроавтобусом пострадали семь человек

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла ночью в Октябрьском районе Новосибирска. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в результате ДТП пострадали семь человек, четверо из них госпитализированы.

Трансферный микроавтобус Ford Transit перевозил пассажиров из Новокузнецка в новосибирский аэропорт Толмачево. Помимо водителя в салоне находились десять человек и багаж. Авария произошла около 1.26 по местному времени на Гусинобродском шоссе в районе дома №2 по улице Золотодолинской.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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По предварительной информации, водитель микроавтобуса вопреки знаку "Обгон запрещен" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, ехавшим в Кемерово. В результате пострадали шесть пассажиров автобуса и его 65-летний водитель.

Для того чтобы извлечь водителя из покореженного авто, спасателям пришлось применить гидравлический инструмент. У мужчины переломы ног, характер травм остальных пострадавших устанавливается. По уточненной информации, в числе госпитализированных 58-летняя пассажирка автобуса с многочисленными переломами и ушибом головного мозга, а также семнадцатилетняя девушка с переломом носа. Предполагаемый виновник ДТП прошел медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

На место ДТП незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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