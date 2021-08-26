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26.08.2021 16:02
Рубрика: Происшествия

В Новосибирской области ребенок погиб, попав под косилку трактора

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирской области следователи устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего ребенка, который оказался на пути у трактора, косившего траву. Как рассказали в Следственном управлении СК по региону, трагедия произошла сегодня вечером в городе Карасук.

Под Новосибирском водитель автокрана погиб при сборе шишек

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным следователей, мужчина за рулем трактора выполнял работу по скашиванию травы при помощи специального механизма. Ребенок, находившийся на обочине дороги, получил травмы, в результате чего погиб на месте.

В Карасук незамедлительно выехали следователи, криминалисты и руководство территориального следственного органа. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают причины трагедии. Расследование находится на контроле и.о. руководителя областного СУ СК Антона Бадулина.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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