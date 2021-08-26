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26.08.2021 13:25
Рубрика: Происшествия

В Новосибирской области утонул восьмилетний мальчик

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Следователи выясняют обстоятельстве гибели ребенка 2013 года рождения, который утонул в реке на территории Сузунского района Новосибирской области. Как сообщили в СК по региону, по данному факту проводится проверка.

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Мальчик купался в речке Верхний Сузун с двумя друзьями. Взрослых рядом с ними не было. Сообщение о гибели ребенка поступило сегодня днем. В рамках первоначальных проверочных мероприятий следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.

Теперь им предстоит установить причины трагедии и условия, приведшие к ней. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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