В Новосибирской области утонул восьмилетний мальчик

Следователи выясняют обстоятельстве гибели ребенка 2013 года рождения, который утонул в реке на территории Сузунского района Новосибирской области. Как сообщили в СК по региону, по данному факту проводится проверка.

Мальчик купался в речке Верхний Сузун с двумя друзьями. Взрослых рядом с ними не было. Сообщение о гибели ребенка поступило сегодня днем. В рамках первоначальных проверочных мероприятий следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.

Теперь им предстоит установить причины трагедии и условия, приведшие к ней. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.