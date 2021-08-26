В Новосибирской области вырос спрос на загородную недвижимость

Как отмечают эксперты портала "Авито Недвижимость", во второй половине июля этого года спрос на аренду городской недвижимости в Новосибирской области был в 2,7 раза, а загородной - на 20,7 процента больше, чем в аналогичный период 2020-го. При этом количество предложений выросло лишь на 30,6 и 9,3 процента соответственно.

"Локдаун и система ограничений, вызванные пандемией, а также переход ряда компаний и образовательных учреждений на удаленные форматы работы и учебы существенно повысили востребованность загородной недвижимости", - прокомментировали в "Авито Недвижимость".

Сейчас, когда снимаются ограничения и многие вернулись в офисы, ажиотаж спал. Тем не менее аналитики портала утверждают, что тренд на дезурбанизацию сохраняется и загородный сегмент остается востребованным среди потенциальных покупателей. Сохраняется интерес к приобретению загородных объектов: по итогам второго квартала рост составил 21 процент по сравнению с показателем прошлых трех месяцев, а спрос на покупку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в области увеличился на восемнадцать процентов. Доля загородных домов в общей структуре спроса составила 68 процентов, дач - 25, коттеджей - шесть, таунхаусов - один процент.

В банке ВТБ сообщили, что объем ипотечных сделок с загородной недвижимостью в первом полугодии 2021-го увеличился на сорок процентов. Новосибирская область оказалась на пятом месте по объему сделок с загородной недвижимостью на вторичном рынке в ВТБ (257 миллионов рублей), уступив Москве и Московской области, Татарстану, Ростовской и Оренбургской областям.

- Ипотека на строительство дома имеет огромный потенциал. Пандемия и возможность перейти на удаленный формат работы простимулировали рост спроса на жилые дома за пределами мегаполисов. В первом полугодии объем таких сделок на вторичном рынке в ВТБ составил 9,2 миллиарда рублей. Несмотря на снятие большей части ограничений, российским семьям по-прежнему хочется приобрести в собственность дом, - подчеркивает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В Центральном агентстве недвижимости (ЦАН) Новосибирска в течение трех последних месяцев опрашивали покупателей квартир и выяснили, что почти 80 процентов респондентов-мужчин и 34 процента женщин хотят приобрести именно дом.

Согласно опросу банка "Открытие", 23 процента респондентов в СФО заявили, что у них нет индивидуального дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. В числе основных плюсов жизни за городом называют свежий воздух и возможность отдохнуть от городской суеты, минусы - плохие дороги, слаборазвитая инфраструктура, высокая цена ухода за домом, необходимость благоустройства земельного участка.

"Это личное пространство, свободное от соседей, есть двор, где можно отдыхать под открытым небом, больше места, - отмечают в ЦАН. - Однако построить дом в кредит трудно из-за того, что банки предъявляют высокие требования к застройщику. Например, требуют полного спектра коммуникаций, что даже в частном секторе посреди городской застройки проблематично. Выбор домов также ограничен: индивидуальным жилищным строительством обычно занимаются небольшие компании".

В региональном минстрое подтвердили тенденцию роста спроса на новое жилье. За первые семь месяцев этого года в регионе введено в эксплуатацию более 810 тысяч квадратных метров жилья, на ИЖС пришлось 268 тысяч. Всего в 2021 году запланировано ввести более 1,68 миллиона "квадратов".

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт объясняет спрос на жилье доступными условиями ипотечного кредитования, продлением льготной ипотеки и снижением ставки. Однако это привело к тому, что весь "новый жилой фонд уже практически выбран под ноль".

- В силу несбалансированности бюджета мы не смогли в этом году продлить программу поддержки ИЖС на сельских территориях. Но с начала 2022 года, по всей видимости, ее возобновим. Существовала поддержка индивидуальных застройщиков при начале строительства дома и при вводе жилья. Мы планируем развивать комплексные площадки, в том числе под ИЖС, и не только в Новосибирске, но и в районах. Таких сегодня шестьдесят, - сообщил корреспонденту "РГ" Иван Шмидт.

Учитывая растущий спрос на ИЖС, банки готовят свои ипотечные программы в этом сегменте, и ставка по ним может составить шесть-девять процентов годовых. Первоочередное внимание будут уделять проектам комплексной застройки от аккредитованных компаний.

По данным "Авито Недвижимость", приобрести участок под ИЖС в Новосибирской области можно в среднем за 42 тысячи рублей за сотку (во втором квартале 2021-го цена снизилась на семь процентов), землю сельскохозяйственного назначения - за 35 тысяч (что на уровне показателей предыдущего квартала).

Средняя стоимость загородной недвижимости в области за год увеличилась на 25 процентов и достигла 1,2 миллиона рублей. Краткосрочная аренда подорожала на десять процентов. Снять домик в дачном обществе можно за 1,5-3,5 тысячи рублей в сутки, коттедж - за 16-35 тысяч рублей в сутки.

По мнению руководителя направлений первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрия Алексеева, из-за нестабильной эпидемиологической ситуации высокий спрос на рынке будет сохраняться.