В Томске 29 человек отравились на свадьбе

В Томске СК начал проверку после появления в социальных сетях информации о массовом отравлении посетителей одного из местных кафе.

О случившемся рассказала невеста, отмечавшая в заведении свою свадьбу. После праздничного застолья гости торжества начали жаловаться на высокую температуру и другие неприятные симптомы. Оказалось, что это не коронавирус, а отравление.

Позже томичке позвонила другая невеста, также отмечавшая свадьбу в этом кафе, но в другом зале. Выяснилось, что после банкета ее гости слегли с такими же симптомами.

- Следователи СО по Октябрьскому району городу Томска в рамках проверки устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщает СУ СКР по Томской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Возмущенные невесты намерены обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.