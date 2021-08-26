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26.08.2021 13:49
Рубрика: Общество

Врачи рассказали, можно ли беременным вакцинироваться от COVID-19

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирские врачи считают, что вакцинация от COVID-19 не вызывает бесплодия. И лучше прививаться до беременности.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Главный акушер-гинеколог минздрава Новосибирской области Рэм Волков отметил, что с приходом "третьей" волны все изменилось, так как коронавирус мутирует. И сейчас беременные уже входят в группу риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции. В еще более высокую группу риска входят беременные женщины, у которых есть другие соматические заболевания, отметил специалист.

Рэм Волков считает, что правильнее всего вакцинироваться на этапе планирования беременности. Закончить вакцинацию, то есть ввести вторую дозу, необходимо за один-два месяца до предполагаемого начала беременности.

Кроме того, напомнил акушер-гинеколог, вакцинироваться необходимо не только женщине, но и всему окружению, людям, которые планируют в течение года общаться с этой семьей.

Главный вакцинолог региона Татьяна Ивлева заявила, что ни одна из существующих в мире вакцин не может вызвать бесплодие.

- Если мы говорим о вакцинации, об инфекционной безопасности семьи, будущего малыша, то, конечно, задолго до этой беременности должна проходить подготовка. Это касается и прививки против коронавируса, и тех прививок, которые многим сделали еще в детстве, и ежегодной прививки против гриппа. Ее можно делать как на этапе планирования, так и во время второго и третьего триместра беременности, - пояснила Ивлева.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что минздрав рекомендует всем беременным вакцинироваться против гриппа, а от коронавирусной инфекции - в первую очередь тем, у кого есть тяжелая сопутствующая патология.

Кстати

Минздрав области сообщил, что согласно действующим рекомендациям по вакцинации против коронавируса беременным можно вакцинироваться на сроке после 22 недель. Кроме того, следует проконсультироваться насчет вакцины, не каждая из них подойдет.

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