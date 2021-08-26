На создание в Беслане центра профилактики терроризма выделили 75 млн рублей

Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма, который создается в Беслане на базе захваченной в 2004 году боевиками школы №1, получил первое финансирование. Распоряжение о выделении 75 миллионов рублей подписал в четверг Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

- Проектом предусмотрена реставрация здания, которое теперь является памятником культурного наследия. Перед реставраторами стоит задача сохранить следы трагических событий, поэтому внутренние помещения не будут полностью восстановлены. - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

В здании также оборудуют проекционный зал, где будут транслировать документальные хроники, в классах школы развернут экспозицию. Некоторые помещения отведут под выставки, связанные с крупными терактами, происходившими в мире.

Строительства центра планируют завершить уже в 2022 году, а к концу 2021 он будет готов на 30 процентов.

Помочь с финансированием Михаила Мишустина попросил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло. Премьер-министр также подписал распоряжение о выделении свыше 75,3 млн рублей на реконструкцию дорог в Беслане. Деньги, в частности, пойдут на ремонт трёх городских улиц - Ленина, Кооперативной и Широкой. На них заменят дорожное полотно, расширят тротуары, обновят бордюры и дорожные знаки.