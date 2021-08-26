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26.08.2021 20:00
Рубрика: Власть

Президент обсудил с Сергеем Меняйло новые возможности Северной Осетии

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8546)
Президент Владимир Путин встретился с врио главы Северной Осетии-Алании Сергеем Меняйло. Пообещав поддержку планам по туризму и проекту индустриально-логистического парка, глава государства призвал не забывать о проблеме качества воды и нехватки мест в детсадах. Также Владимир Путин решил помочь с финансированием программы развития Беслана - произошедшая там трагедия требует особого внимания и участия.
Свой доклад президенту Сергей Меняйло начал с главного - программы развития Беслана. Фото: РИА Новости Свой доклад президенту Сергей Меняйло начал с главного - программы развития Беслана. Фото: РИА Новости
Свой доклад президенту Сергей Меняйло начал с главного - программы развития Беслана. Фото: РИА Новости

"Ситуация требует значительных усилий для того, чтобы привести ее в нормативное состояние по многим направлениям. Республика очень красивая во всех смыслах этого слова, люди замечательные и перспективы хорошие, потенциал хороший", - оценил Владимир Путин. И попросил не забывать за фундаментальными задачами развития каждодневную жизнь. "Первое - качество воды. Вода и водоотведение - здесь вам своими силами точно не справиться, нужно к вашим документам обязательно добавить еще один", - сказал он. "У нас большие программы, связанные с развитием ЖКХ, они обеспечены финансированием, и нужно республику вписать в эти программы. Это большая работа, она должна быть рассчитана не на один год", - заметил президент. И второе - это обеспеченность местами в детсадах и яслях, над этим надо обязательно поработать, считает он. "Вы человек опытный, уверен, у вас все получится", - сказал Путин.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Путин утвердил поручения по развитию Северной Осетии

Свой доклад Сергей Меняйло начал с главного - с развития Беслана. В программу, подготовленную по поручению президента, входит 64 мероприятия. Четыре уже реализованы, заметил он. Основное - это создание музея патриотического воспитания и профилактики терроризма. В этом году нашли деньги, премьер-министр дал поручение, так что дополнительное финансирование есть. "В этом году мы закладываем тепловой контур пантеона и в следующем году уже здание мы построим, и там будет музей. Все вопросы согласованы с "Матерями Беслана", - уточнил Меняйло.

Но 40 мероприятий вообще не обеспечены финансированием. Это дорожно-транспортная сеть Беслана, социальные вопросы, реабилитация пострадавших, в том числе и обучение, лечение, перечислил врио главы региона. "Объем там какой?" - спросил Путин. "Где-то порядка 800 млн рублей, но это до 2025 года. Первый объект - это пантеон и сам музей. А остальные объекты мы построим, если вы такое поручение дадите - в первоочередном порядке и полном объеме обеспечить финансирование", - попросил собеседник. "Конечно. Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет", - заверил президент.

Республика очень красивая во всех смыслах этого слова, люди замечательные и перспективы хорошие, потенциал хороший

Говоря о развитии региона, Меняйло предложил включить республику в федеральный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" для разработки мастер-плана туристического кластера и ввести Владикавказ в перечень городов, куда летают чартеры по заявкам туроператоров с субсидированием за счет федерального бюджета. На стадии окончательного рассмотрения проект индустриально-логистического парка, основой которого будет железнодорожный терминал нового типа. "Инвесторы есть, но в этом вопросе будет необходима поддержка ВЭБ.РФ, - сказал врио главы региона. "Это хорошая идея", - согласился президент.

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