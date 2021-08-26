В Дагестане налоговых инспекторов задержали при получении взятки

Дагестанские следователи возбудили уголовное дело в отношении трех чиновников налоговой службы. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в республиканском управлении СК РФ.

По версии следствия, в конце 2020 года подозреваемые провели выездную налоговую проверку одной фирмы. Ее представителю они заявили, что выявили неуплаченных налогов на сумму более 35 миллионов рублей. Сообщники предложили за вознаграждение в восемь миллионов сократить в акте проверки недоимку до семи миллионов.

Представитель компании обратился в правоохранительные органы. 24 августа в офисе коммерческой организации при получении взятки подозреваемые были задержаны сотрудниками регионального УФСБ России. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.