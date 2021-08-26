Археологи Карелии нашли захоронение "янтарного" человека каменного века

Уникальное погребение человека с янтарными украшениями и кремневыми изделиями обнаружила археологическая экспедиция Петрозаводского государственного университета под руководством известного археолога, доцента кафедры отечественной истории вуза Александра Жульникова. Возраст погребения, по предварительным оценкам, - 5,5 тысячи лет.

Об этом сообщает пресс-служба Петрозаводского госуниверситета. Рядом с останками нашли около 140 янтарных украшений прибалтийского происхождения. Это пуговицы-нашивки, подвески, диски. Расположены лицевой стороной вниз и нашиты на кожаное покрывало, которым были укрыты останки мужчины.

Ни в Карелии, ни в соседних северо-западных регионах погребений с таким большим количеством янтарных украшений не находили. Это больше свойственно Восточной Прибалтике, да и то в раскопках древних стоянок.

Александр Жульников высказал предположение, что в могиле может быть захоронен торговец из Восточной Прибалтики. Он прибыл на западный берег Онежского озера для приобретения - в обмен на янтарь - сланцевых рубящих орудий. Мастерские по их изготовлению расположены рядом, там тоже ведутся раскопки.