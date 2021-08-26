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Текст:   Марина Трубилина 
12:52 26.08.2021

Эксперты оценили, насколько дороже жилье у воды

Жилье у воды в городах стоит в среднем на 8,6% дороже, чем в отдалении от водоемов. Такие данные были приведены на форуме "Среда для жизни: город и вода", организованном ДОМ.РФ.

Фото: AP
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Специалисты ДОМ.РФ и ВЦИОМ проанализировали стоимость жилья около водоемов и вдали от них в десяти крупных российских городах. В Санкт-Петербурге, где около воды расположено более 20% жилья, оно оценивается на 10% дороже, чем в отдалении от воды. В Волгограде цены у воды выше на 21%, в Нижнем Новгороде около благоустроенных набережных квартиры ценятся на 17% больше. В Красноярске разница в ценах - 10%, в Челябинске - 9%, в Москве - 7%. В то же время в Самаре жилье у воды стоит на 2% дешевле, чем в удалении от водоемов.

Благоустройство городских набережных в России может увеличить их посещаемость почти вдвое и стать дополнительным стимулом к развитию региональных экономик, считает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. В городах с набережными в России проживает 74,3 млн человек - две трети городского населения. При этом только треть граждан (около 24 млн человек) посещает набережные не реже одного раза в неделю. Если же благоустроить набережные, поток гуляющих вырос бы, по мнению Гольдберга, до 41 млн.

"Мы видим, что потенциал набережных в российских городах не раскрыт, и одновременно с этим фиксируем большой общественный запрос на их благоустройство", - отметил он. Благоустройство набережных дает мощный толчок развитию малого и среднего бизнеса, сферы торговли, услуг и развлечений, туризма, считает Гольдберг. Это повышает как качество жизни в городах, так и рост налоговых поступлений в бюджет, стимулирует жилищное строительство на этих территориях.

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