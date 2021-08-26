Корабли БФ покажут в Балтийске и Кронштадте на форуме "Армия-2021"

В рамках международного военно-технического форума "Армия-2021" в городах базирования Балтийского флота - Кронштадте и Балтийске на обозрение посетителей будут представлены боевые корабли и катера, современные образцы вооружения, военной и специальной техники.

В общей сложности, как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту, зрителям покажут более 40 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок из состава Балтийской и Ленинградской военно-морских баз БФ.

Мероприятия пройдут с 26 по 28 августа. В них будут задействованы около полутора тысяч военнослужащих Балтийского флота.

В Кронштадте корабли примут участие в статическом и динамическом показах современных образцов вооружения, военной и спецтехники ВМФ. В Балтийске кораблями-участниками форума станут малые ракетные корабли проектов 22800 и 21631, патрульный катер "Раптор", быстроходные лодки и другие плавстредства.

На площади Балтийской славы в Балтийске откроется выставка вооружения и военной техники, стоящих на вооружении Балтийского флота. Здесь можно будет увидеть береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", ОТКР "Искандер", зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", зенитно-ракетный комплекс "Тор М-2", а также новейшие средства спасения, связи и специальное вооружение.