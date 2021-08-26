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26.08.2021 18:01
Рубрика: Культура

На берегах Балтики снова прорубят "Окно в Европу"

Текст: Валерий Кузнецов
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8546)
В пятницу в Выборге открывается XXIX фестиваль российского кино "Окно в Европу", у истоков которого стояли кинорежиссеры Савва Кулиш и Марлен Хуциев, а также композитор Микаэл Таривердиев, 90-летие которого фестиваль отметит большой музыкальной программой.
Фестиваль откроется драмой Алексея Германа-мл. "Дело" о человеке, бросившем вызов коррупции. Фото: All Media Фестиваль откроется драмой Алексея Германа-мл. "Дело" о человеке, бросившем вызов коррупции. Фото: All Media
Фестиваль откроется драмой Алексея Германа-мл. "Дело" о человеке, бросившем вызов коррупции. Фото: All Media

На своем постере фестиваль отмечает также столетие любимейшего артиста поколений Юрия Никулина, который в годы войны нес службу как раз под Ленинградом, невдалеке от этого города. Характеризуя мастера, президент фестиваля Армен Медведев говорит: "Разгадка секрета Никулина - не только в уникальном диапазоне его актерского дарования, натуры, характера. Цитируя Шекспира, "он человек был - человек во всем". Фестиваль закроется 2 сентября одной из лучших работ Юрия Никулина в фильме "Двадцать дней без войны" Алексея Германа.

Авторские фильмы из девяти стран покажут в Иванове

Фестиваль возник в 1993 году, когда кинематограф в России переживал жесточайший кризис, кинотеатры перепрофилировались в мебельные салоны, а хлынувшие из-за рубежа боевики и триллеры составили оставшимся в живых отечественным картинам убийственную конкуренцию. По идее основателей балтийского форума, "Окно в Европу" должно было оказать поддержку дышащей на ладан российской киноиндустрии. Среди лауреатов самого первого фестиваля - "Макаров" Владимира Хотиненко и "Сны" Карена Шахназарова. За 29 лет фестиваль открыл для кино такие имена, как Борис Хлебников, Петр Буслов, Яна Поляруш, Илья Демичев, Роман Каримов, Андрей Зайцев…

Фестиваль возник в 90-х для поддержки российского кино в годину кризиса. Кризис оказался долгожителем, кино тоже живо, о чем и расскажет Выборг

"Окно"-2021 откроет фильм Алексея Германа-мл. "Дело", который участвовал в программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля. Это драма современного Дон Кихота, ввязавшегося в бой с хорошо отлаженной машиной власти. Ее герой, профессор университета в провинциальном городке, облыжно обвинен в присвоении гранта на научную конференцию и теперь под домашним арестом ждет суда. Травля его началась, как только он публично выступил против городского мэра - взяточника и казнокрада. В главной роли - Мераб Нинидзе.

В конкурсе игрового кино - 11 фильмов, среди них 7 дебютов. В параллельных программах будут состязаться 18 неигровых и 33 анимационных картины. Председатель жюри конкурса игрового кино - режиссер Лариса Садилова ("Однажды в Трубчевске"); конкурс неигрового кино судит команда рефери под руководством документалиста Олеси Фокиной ("Вышел ежик из тумана"); жюри конкурса анимации возглавил режиссер и художник Алексей Алексеев (анимационный сериал "Мистер Бин"). Регламент фестиваля предусматривает также Приз "Золотая ладья", обладателя которого определит голосованием сама публика.

Программа "Выборгский счет" традиционно покажет фильмы-победители национальных и международных фестивалей. Среди них "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко, "Конец фильма" Владимира Котта, "Мишень" Александры Бутор, "Афины" Игоря Ерохина.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Кинолес"
На берегу Финского залива пройдет кинофестиваль под открытым небом

Среди специальных событий фестиваля - "Открывая Россию", презентация нового выпуска международного мультимедийного проекта Медиаконгресса "Содружество журналистов". В залах одной из библиотек развернута мультимедийная выставка фотографов из Испании, Италии, Польши, Сербии, Франции и Эстонии - итог их поездок по Ленинградской области и встреч с ее жителями. Гость фестиваля - лауреат Государственной премии РФ доктор Валерий Вечорко - главврач московской клинической больницы № 15, перепрофилированной в пандемийный госпиталь. Будет показан фильм о работе врачей на передовой линии фронта борьбы с COVID-19 "Пожалуйста, дышите!" режиссера Константина Мучника.

В афише фестиваля - программа "Премьеры осени", серия фильмов для детей и юношества, показ работ студентов мастерских Александра Сокурова, Константина Лопушанского и Артема Антонова в Петербургском институте кино и ТВ. Мастер-классы даст драматург Виктор Мережко.

Подведет итоги конкурс профессиональных и любительских короткометражек "Окно в интернет", где лауреатов наравне с профессиональным жюри определяют своим онлайн-голосованием зрители.

Программа конкурса игрового кино
  • "Асфальтовое солнце". Реж. Илья Хотиненко.
  • "Белый кит". Реж. Татьяна Федоровская.
  • "Вертолет". Реж. Михаил Лукачевский.
  • "Второе солнце". Реж. Ринат Ташимов.
  • "Земун". Реж. Эдуард Жолнин.
  • "Капкан". Реж. Галина Узарова.
  • "Первый снег". Реж. Наталия Кончаловская.
  • "Продление жизни". Реж. Дмитрий Фалькович.
  • "Рапана". Реж. Виталий Суслин.
  • "Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали". Реж. Дмитрий Тархов, Армен Акопян.
  • "Сон". Реж. Мария Батова.
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