Петербурженка умерла во время пластической операции

В Петербурге в одной из городских клиник пластической хирургии во время операции на лице скончалась 31-летняя женщина, сообщает Следственный комитет Северной столицы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сейчас выясняется, что именно послужило причиной смерти пациентки, сделали ли врачи все возможное, чтобы ее спасти.

Также в клинике изымается документация, устанавливается, какие манипуляции имели право проводить в лечебном учреждении, квалификация врачей, пристально изучается медкарта погибшей.

Ход расследования находится на контроле городской прокуратуры.