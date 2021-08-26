Под Калининградом на стройке обнаружили останки 75 красноармейцев

Скелетированные человеческие останки и фрагменты армейского обмундирования обнаружили строители, благоустраивающие площадь возле железнодорожного вокзала в городе Гусев Калининградской области.

Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России. По данному факту организована доследственная проверка. В ее рамках будут назначены медико-криминалистические судебные экспертизы с целью установления точного срока давности захоронения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Эксгумацию останков проводит поисковый отряд "Экипаж". По данным поисковиков, это бойцы Красной Армии, погибшие в ходе Восточно-Прусской операции при штурме Гумбиннена (ныне Гусев) в октябре 1944-го и январе 1945 года.

Уже обнаружено не менее 75 останков, работы по эксгумации продолжаются. Как подчеркнули в ведомстве, сотрудники регионального СУ СК России активно сотрудничают с поисковыми движениями, содействуют в процессе раскопок и организации процедуры перезахоронения.