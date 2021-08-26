В Петербурге ребенку-инвалиду отказали в зачислении в лицей

Прокуратура Петербурга начала проверку ситуации, при которой дошкольника с инвалидностью отказались зачислять в престижный лицей № 369, сообщают в ведомстве.

В ходе проверки будет выясняться, почему отказали ребенку и сможет ли он реализовать свое право на образование в другой школе, куда ему предложили поступить.

Красносельский район Петербурга активно застраивается. Социальная инфраструктура поспевает не всегда. Школьник живет недалеко от лицея и родители ребенка рассчитывали, что он будет учиться именно там, но получили отказ.

В учебном заведении объяснили это тем, что классы переполнены. Родители предположили, что причина в инвалидности ребенка.