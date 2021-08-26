В Калининграде полицейского уволят за драку в баре

В Калининграде Следственный комитет и полиция начали проверку инцидента в одном из калининградских баров, где нетрезвый посетитель устроил дебош, оскорблял бармена и крушил посуду на стойке, а затем вступил с ним в драку.

Видео конфликта попало в Сеть. На нем слышно, как молодой мужчина называет себя сотрудником полиции.

Эти кадры увидели в ходе мониторинга интернета сотрудники регионального следственного управления СК России. Как сообщили в ведомстве, организована доследственная проверка, которую проводят следователи Московского района.

В ходе проверки информация СМИ будет тщательно проанализирована, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СУ СК России по Калининградской области.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что бармен обратился в полицию с заявлением о том, что один из посетителей нанес ему телесные повреждения. Оперативно-розыскная часть собственной безопасности УМВД провела проверку.

Установлено, что конфликт в баре устроил 28-летний сотрудник одного из отделов внутренних дел, находившийся вне службы. Материалы проверки направлены в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Также УМВД проводит служебную проверку, по результатам которой подравшийся в баре сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.