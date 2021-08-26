В Петербург приехал театр Наталии Касаткиной и Владимира Василева

В Санкт-Петербурге начинаются гастрольные выступления Театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева. Более 10 лет коллектив не выступал на Питерских сценах. Но, как заметила художественный руководитель, народная артистка РСФСР Наталия Касаткина, в этом году они не могли не приехать в город, в котором когда-то они поставили свои первые спектакли и хотели остаться навсегда.

Нынче исполняется 55 лет театру и 50 лет легендарному спектаклю Касаткиной и Василева "Сотворение мира", которым и откроется гастрольный тур. Конечно, сегодня постановка, в которой когда-то танцевал Михаил Барышников, выглядит по-другому - пришли новые исполнители, с другой природой и другими характерами. Но "Сотворение мира" продолжает оставаться у публики одним из любимых.

Как рассказал главный режиссер театра Иван Василев, однажды после спектакля, билетер театра, где они выступали, в буквальном смысле упала перед ним на колени в благодарность за увиденное.

- Спектаклю 50 лет, а билетеры продолжают падать на колени, - пошутил он. - Сегодня очень мало хореографов, которые могут делать полнометражные спектакли со сквозной драматургией. Для постановки такого материала нужно обладать огромными знаниями в разных жизненных сферах. А вот эти - Наталия Касаткина и Владимир Василев смогли такое сделать.

Всего на сцене театра-фестиваля "Балтийский дом" будет показано шесть спектаклей прославленных хореографов. Кроме "Сотворения мира", жители города увидят "Лисистрату" - историю про любовь и про войну. Кстати, интересно, что оба спектакля связаны не только хореографической, но и музыкальной составляющей. Музыку к первому спектаклю написал Андрей Петров, а композитор "Лисистраты" - его дочь Ольга Петрова.

В один вечер объединены одноактные балеты на музыку Игоря Стравинского "Жар-Птица" и "Весна священная", на другой день будут показаны "Петербургские сумерки" на музыку Чайковского и мистический триллер "Чудесный мандарин".

- За время пандемии мы все истосковались по сцене, - заметила ведущая балерина театра, лауреат международных конкурсов Галина Гармаш, - И мы очень ждем встречи с публикой. Особенно я, поскольку училась здесь в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, и мне несколько волнительно здесь выступать. Надеюсь, что смогу своим танцем доставить удовольствие зрителям.

Гастроли завершатся 30 сентября.